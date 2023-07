Momentul în care scafandrii au încremenit. S-au întâlnit cu cel mai rar pește uriaș. Legenda spune că prevestește cutremurele

Scafandrii din largul coastei Taiwanului au filmat o întâlnire rară cu un pește-vâslă uriaș, o specie atât de rar întâlnită încât există legende care spun că apariția sa precede cutremurele majore.

Peștii vâslă trăiesc în general la adâncimi de aproximativ 200 de metri, deși au fost găsiți la adâncimi de 1.000 de metri, ceea ce face ca aceștia să se intersecteze rar cu oamenii. Instructorul de scufundări Wang Cheng-ru a surprins imaginile uneia dintre călătoriile lor mai aproape de suprafață.

Peștii vâslă – cei mai lungi pești osoși din lume, cel mai lung fiind estimat la 15 metri – sunt subiectul central al multor legende.

În 2017, un alt mit vechi despre ei a reapărut: că ar fi ” vestitori ai cutremurelor”.

Deși credința că animalele se comportă diferit înainte de cutremure sau că știu că urmează cutremure, datează cel puțin din anul 373 î.Hr. când istoricul grec Tucidide a scris că șobolanii, câinii, șerpii și nevăstuicile au părăsit Helice cu câteva zile înainte de un cutremur mortal care a lovit orașul.

Și alte anecdote din istorie au susținut că animalele se comportau ciudat înainte de cutremure.

Relatarea continuă spunând că furnicile și reptilele și-au abandonat casele, în timp ce lăcustele zburau pe străzi.

Cu toate acestea, problema cu astfel de anecdote este că sunt anecdote și se bazează pe faptul că oamenii observă retroactiv comportamentul ciudat al animalelor după ce cutremurul a avut loc.

Deși rare, întâlnirile cu pești-vâslă se întâmplă. Uneori se întâmplă când nu există cutremure, iar alteori sunt descoperite cu puțin timp înainte de unul, scrie iflscience.

