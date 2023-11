Momente de sărbătoare pe ”Arena Națională” la finalul meciului România – Elveția. Ionuț Radu a luat microfonul și a declanșat fiesta

Sărbătoare la finalul meciului dintre România și Elveția. Jucătorii lui Edi Iordănescu s-au bucurat alături de suporterii care au umplut ”Arena Națională”. Portarul Ionuț Radu a dat tonul petrecerii pe cel mai mare stadion al țării. FRF a prăgătit o ceremonie specială pentru calificarea la EURO 2024.

România era calificată la EURO 2024 după victoria înregistrată în fața Israelului, în Ungaria, dar ”tricolorii” au sărbătorit și alături de fanii români chiar pe ”Arena Națională”, după suucesul cu Elveția, cel care i-a adus primul loc în grupă.

După fluierul final al meciului România – Elveția, jucătorii echipei naționale, alături de staff-ul tenic, au făcut hora bucuriei și au sărbătorit pe teren, în fața celor 50 de mii de suporteri. Ionuț Radu a luat microfonul și a intonat deja celebrul ”România, Ale!”, de la Campionatul European U21, din italia 2019, iar suporterii au scandat împreună cu el.

FRF a pregătit și un moment festiv, cu artificii, șampanie și un mesaj pe care scria: „Germania, venim!” ”Tricolorii” au fluturat drapelul României și au afișat și un mesaj primit din partea fanilor: „Alături de voi, vrem o țară întreagă-n spate / Cu toții la Euro, între români doar unitate!”.

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale, a transmis un mesaj superb după victoria cu Elveția, în urma căreia România s-a calificat la EURO 2024 de pe primul loc în Grupa I. El a subliniat că această calificare reprezintă cea mai mare realizare din carierele ”tricolorilor”.

Denis Alibec a marcat singurul gol al partidei cu Elveția, iar România a terminat grupa cu 22 de puncte, la cinci puncte în faţa selecționatei din Țara Cantoanelor. Denis Alibec a mărturusit că i-au dat lacrimile la intonarea imnului și că se bucură pentru România după această performanță.

”De la început am simţit că putem merge la EURO. Am zis că este şansa unei generaţii. Suntem o familie, ne bucurăm unul pentru celălalt, ne bucurăm pentru România. Speră să fiu la EURO şi să dau goluri. Putem să jucăm cu oricine, nu am preferinţe.

Dedic golul familiei, au fost alături de mine în toată cariera mea. Să sperăm că o să colorăm Germnaia în galben şi să le dăm motive”, a declarat Denis Alibec, la Antena 1.