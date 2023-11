Edi Iordănescu a dezvăluit ce salariu are, de fapt, la naționala României. Ce primă primește pentru calificarea la Euro 2024

Edi Iordănescu a calificat România pentru a șasea oară la Campionatul European, după o absență de opt ani. După această performanță, s-a vorbit despre salariul lunar încasat de acesta la Federație, iar selecționerul a dezvăluit ce sumă primește, de fapt. El va lua și o primă consistentă pentru calificarea la EURO 2024.

Edi Iordănescu a reușit să califice naționala la EURO 2024, iar pentru acest rezultat Federația Română de Fotbal va primi zece milioane de euro de la UEFA. El nu ştie încă dacă va rămâne antrenorul României şi după turneul din Germania, iar discuţiile cu Răzvan Burleanu vor avea loc după partida cu Elveţia.

După calificarea la EURO 2024, a început să se vorbească despre salariul de selecționer al lui Edi Iordănescu. El a dezvăluit suma exactă pe care o primește de la FRF, una mai mică de 30.000 de euro pe lună, așa cum s-a vehiculat în presă în ultimele zile. Astfel, selecţionerul câştigă 20.000 de euro lunar, aducă 240.000 de euro pe an, potrivit Fanatik. Mai mult, calificarea României i-a adus o primă consistentă de 200.000 de euro.

Dunitru Dragomir spunea că pentru activitatea sa de selecționer, Edi Iordănescu ar fi remunerat cu 30.000 de euro pe lună, Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal susține însă că acesta ar trebui să fie remunerat mult mai bine.

”Are cineva curaj să îl dea afară acum? Sau să îi zică ceva? Eu dacă aș fi în locul lui aș cere, cel puțin, un milion de euro pe an. Are 30.000 de euro pe lună, deci 360.000 de euro pe an. Dacă aș fi în locul lui nu aș sta sub un milion.