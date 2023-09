Momente de panică la meciul Sorana Cîrstea – Claire Liu. Medicii au fost chemați de urgență pe teren – FOTO

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Ningbo, după un meci „maraton” cu Claire Liu. Adversara jucătoarei din România s-a simțit rău înaintea setului decisiv și a cerut intervenția echipei medicale.

Sorana Cîrstea s-a întors pe terenul de tenis și a jucat primul meci după „sfertul de finală” de la US Open 2023. Sportiva din România (locul 26 WTA) s-a impus după un duel de trei seturi în duelul în care a înfruntat-o pe Claire Liu (SUA, 83 WTA), în primul tur al turneului cu premii totale de 260.000 de dolari.

Jucătoarea noastră a câștigat primul set și a condus cu 3-0 în al doilea, dar rivala a revenit senzațional și a reușit să se impună. În „decisiv”, Sorana a fost condusă cu 3-1, dar și-a revenit la timp și a câștigat. Scorul final a fost scor 7-5, 4-6, 6-3. Duelul dintre Katerina Siniakova (90 WTA) și Elizabet Mandlik (142 WTA) va decide sportiva pe care Cîrstea o va înfrunta în turul următor.

Sorana Cirstea’s on-court interview after her R1 victory over Claire Liu in Ningbo. pic.twitter.com/AnJpEyJqXM

