Moment istoric: Israelul trimite trupe în Siria pentru ajutor, după distrugerile provocate de cutremur

Israelul va trimite ajutoare în Siria, fiind pentru prima dată când trimite trupe pentru a acționa în mod public și oficial în această țară.

În cadrul unei conferințe de presă, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că o cerere a fost făcută de regimul Assad.

El a adăugat că ajutorul israelian va fi trimis și în Turcia.

Oficialii sirieni au anunțat că sute de persoane au fost ucise în această țară devastată de războiul civil, atât în zonele aflate sub controlul Damascului, cât și în nord-vestul țării, controlat de opoziție.

Israelul și Siria se află în stare de război de zeci de ani, cu perioade de încetare a focului.

Pentru o perioadă, Israelul i-a ajutat pe rebelii sirieni la granița de pe Înălțimile Golan, iar în 2018 a colaborat cu Iordania și Statele Unite pentru a evacua salvatorii sirieni „Căștile albe” și familiile lor care fugeau de un avans al guvernului.

— Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) February 6, 2023