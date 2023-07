Misterul unuia dintre cele mai bine mascate asasinate din istorie, elucidat printr-un noroc chior. Cum a fost ucis un prezentator TV aproape fără urmă

Misterul unuia dintre cele mai bine mascate asasinate din istorie a fost elucidat după ce un medic legist a avut un noroc chior. Fără o întâmplare aparent banală, nimeni n-ar fi descoperit vreodată că un prezentator TV de la BBC n-a murit din cauza naturale, ci a fost ucis.

Era 7 septembrie 1978, în jurul orei 13.30, când Georgi Markov, un prezentator bulgar de la BBC, aștepta cu indiferență un autobuz pe podul Waterloo, când a simțit o lovitură puternică în spatele coapsei drepte.

Când s-a întors, a văzut o persoană care ridica o umbrelă scăpată pe jos. Aceasta și-a cerut scuze cu un accent străin, apoi a chemat un taxi și și-a văzut de drum. Fără să îl preocupe prea mult incidentul, Markov și-a continuat drumul către sediul BBC, unde lucra.

Când a ajuns la birou, prezentatorul a observat că avea sânge pe blugi și a simțit o durere puternică. I-a arătat unui coleg o pată roșie pe partea din spate a coapsei. Seara a început să se simtă extrem de rău și să aibă febră mare, astfel că nu a putut prezenta emisiunea la care ar fi trebuit să apară.

A doua zi, prezentatorul TV avea probleme de vorbire, așa că a fost dus la spital. Tensiunea arterială era normală, dar pulsul său era foarte rapid.

Medicii au observat că bărbatul avea pe coapsa dreaptă o zonă circulară inflamată și întărită cu diametrul de 6 centimetri, iar în centrul acesteia era o urmă de înțepătură de 2 milimetri, deși radiografiile nu au evidențiat niciun corp străin. Medicul de atunci a prelevat sânge la internare și l-a refrigerat pentru viitoarele examene toxicologice.

De asemenea, medicii au descoperit că numărul de celule albe din sângele lui era de peste trei ori mai mare decât valoarea normală. Acest lucru i-a determinat pe specialiștii de la acea vreme să creadă că bărbatul a murit de septicemie. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost confirmat.

Întrucât moartea sa era ușor suspectă, Scotland Yard a demarat o anchetă suplimentară. Examinarea post-mortem a fost făcută de un patolog al Ministerului de Interne. Acesta a extirpat un bloc mare de țesut de pe coapsa dreaptă a prezentatorului, acolo unde fusese semnul de înțepătură.

Apoi, Chemical Defence Establishment (CDE) de la Porton Down, un centru de cercetare al Ministerului Apărării, a analizat țesutul prin microscopie suplimentară. Doar printr-un noroc, echipa a găsit un obiect străin:

„Ne hotăram de unde să luăm țesut și am văzut că Rufus (un alt doctor, n.r.) își pusese un ac pentru a se orienta pe o bucată de țesut și îl împinsese până la capăt, evident pentru a-i da un fel de semn.

Din întâmplare, am înclinat acul cu degetul pentru a mă asigura că așa era. Acest vârf de ac s-a mișcat cu un centimetru; era o bucată de metal dezlipită. Am avut mare noroc că nu s-a rostogolit de pe masă pe podea, pe sub dulap și pe scurgere.

Nu s-a întâmplat așa și am pus-o într-un vas pentru a fi examinată mai târziu. Ne-am luat țesuturile și le-am prelucrat corespunzător”, a declarat doctorul David Gall, toxicologul legist care a condus examinarea post-mortem, pentru Royal Society în 1980.