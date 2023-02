Misterul posibilei planete X? Sistemul Solar n-ar avea sens fără a noua planetă, conform astronomilor

Sistemul nostru solar este un loc destul de aglomerat. Există milioane de obiecte care se mișcă – totul, de la planete, la luni, la comete și asteroizi. Și în fiecare an descoperim din ce în ce mai multe obiecte (de obicei asteroizi mici sau comete rapide) care se adăpostesc în sistemul solar.

Astronomii găsiseră toate cele opt planete principale până în 1846. Dar asta nu ne împiedică să căutăm mai multe. În ultimii 100 de ani, am găsit corpuri îndepărtate mai mici pe care le numim planete pitice, adică modul în care o clasificăm acum pe Pluto.

Descoperirea unora dintre aceste planete pitice ne-a dat motive să credem că altceva ar putea pândi la periferia Sistemului Solar. Ar putea exista o a noua planetă?

Există un motiv bun pentru care astronomii petrec multe sute de ore încercând să localizeze o a noua planetă, sau „Planeta X”. Și asta pentru că Sistemul Solar, așa cum îl știm noi, nu are sens fără ea.

Fiecare obiect din sistemul nostru solar orbitează în jurul Soarelui. Unele se mișcă repede și altele, încet, dar toate se mișcă respectând legile gravitației. Tot ce are masă are gravitație, inclusiv tu și eu. Cu cât ceva este mai greu, cu atât are mai multă gravitație.

Gravitația unei planete este atât de mare, încât influențează modul în care lucrurile se mișcă în jurul ei. Aceasta este ceea ce numim „atragerea gravitațională”. Atracția gravitațională a Pământului este cea care ține totul pe pământ.

Planeta X, o enigmă

De asemenea, Soarele nostru are cea mai mare atracție gravitațională dintre toate obiectele din Sistemul Solar și, practic, acesta este motivul pentru care planetele orbitează în jurul lui.

Prin înțelegerea noastră a atracției gravitaționale, obținem cel mai mare indiciu pentru o posibilă Planetă X. Când ne uităm la obiecte cu adevărat îndepărtate, cum ar fi planetele pitice dincolo de Pluto, constatăm că orbitele lor sunt puțin neașteptate. Ele se deplasează pe orbite eliptice foarte mari (de formă ovală), sunt grupate împreună și există pe o înclinație, în comparație cu restul Sistemului Solar.

Când astronomii folosesc un computer pentru a modela ce forțe gravitaționale sunt necesare pentru ca aceste obiecte să se miște astfel, ei descoperă că o planetă de cel puțin zece ori masa Pământului ar fi fost necesară pentru a provoca acest lucru.

Dar atunci întrebarea este: unde este această planetă? Problema pe care o avem acum este să încercăm să confirmăm dacă aceste predicții și modele sunt corecte. Singura modalitate de a face asta este să găsim Planeta X, ceea ce este cu siguranță mai ușor de spus decât de făcut.

Oamenii de știință din întreaga lume caută dovezi vizibile ale Planetei X de mulți ani. Pe baza modelelor computerizate, credem că Planeta X este de cel puțin 20 de ori mai departe de Soare decât Neptun. Ei încearcă s-o detecteze căutând lumina soarelui pe care o poate reflecta – la fel cum strălucește Luna din lumina soarelui reflectată noaptea.

Cu toate acestea, deoarece Planeta X se află atât de departe de Soare, ne așteptăm să fie foarte slab și greu de observat, chiar și pentru cele mai bune telescoape de pe Pământ. De asemenea, nu putem s-o căutăm în orice moment al anului.

Avem doar ferestre mici de nopți în care condițiile trebuie să fie pe măsură. Mai exact, trebuie să așteptăm o noapte fără Lună și în care locația din care observăm să fie îndreptată spre partea dreaptă a cerului.

În următorul deceniu vor fi construite noi telescoape și vor începe noi cercetări ale cerului. S-ar putea să ne ofere posibilitatea de a demonstra sau infirma dacă există Planeta X.