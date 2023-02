FOTO Cum arată trenul blindat al lui Putin. O cale ferată secretă a fost construită pentru președintele rus

Președintele rus Vladimir Putin a renunțat la avionul prezidenţial, preferând să se deplaseze cu un tren blindat din motive de securitate. Locomotivele au fost construite în anii 2014-2015, dar nu au trezit prea mult interes din partea liderului de la Kremlin până în momentul în care Moscova a început să se pregătească de invadarea Ucrainei.

Şeful statului rus călătorește cu trenul blindat din a doua jumătate a anului 2021, când armata rusă a dat startul efectivelor la frontiera cu Ucraina, scrie The Moscow Times, citând o anchetă a jurnaliştilor de la Centrul media independent Dossier.

Cu alte cuvinte, Vladimir Putin a trecut la călătoriile cu trenul blindat deoarece dorește ca deplasările lui să fie secrete, notează jurnaliştii ruși. Zborul unei aeronave poate fi urmărit cu ajutorul a numeroase servicii de internet publice, în timp ce trenurile nu au un mecanism similar.

Între trenul prezidențial şi unul normal de pasageri sunt diferențe majore: este blindat, orarul său este ajustat special la programul lui Putin, iar garnitura se deplasează cu viteza maximă şi fără oprire. Mai mult, garnitura are un vagon cu un dormitor şi un birou, unul pentru însoţitori şi altul pentru comunicaţiile speciale.

Despre existenţa acestui tren blindat se ştia încă din 2019, când premierul de atunci Dmitri Medvedev organizase o şedinţă de guvern la bordul său. La acea vreme, șeful Kremlinului se folosea foarte rar de el. Ulterior, o garnitură nouă a fost pregătită pentru preşedintele rus.

Se pare că o cale ferată secretă și o rețea de gări care duc la reședința lui Putin au fost construite în Rusia: „Toată reședința principală a lui Vladimir Putin a fost conectată la linii de cale ferată, iar în apropiere s-au construit stații secrete”, dezvăluie Pravda.

Trenul Kremlinului impresionează şi prin aspectul său: are mai multe antene, iar vagoanele cu șase axe sunt trase de trei locomotive simultan. În plus, garnitura poartă emblema Grand Service Express, companie deţinută de o rudă a lui Iuri Kovalciuk, considerat un prieten apropiat al lui Putin.

Potrivit Dossier Center, Kovalciuk este unul dintre cei mai apropiați prieteni ai președintelui rus. S-au cunoscut la începutul anilor 1990, când Putin lucra la primăria din Sankt Petersburg. Curând au devenit co-fondatori ai cooperativei dacha Ozero. Iuri și partenerii săi de afaceri controlează Bank Rossiya, grupul de asigurări SOGAZ și National Media Group (Alina Kabaeva, mama a doi dintre copiii lui Vladimir Putin, este președinta consiliului de administrație).

Însă, cel mai important, structurile lui Kovalciuk administrează reședințele neoficiale ale lui Vladimir Putin, deservesc mai multe iahturi ale președintelui și anturajul său și dețin o companie aeriană.

Putin started using an armored train

All because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.

1/3 pic.twitter.com/ybLnjntEpq

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023