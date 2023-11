Mircea Rednic, despre cel mai greu moment din viața sa: ”A fost mult mai grav”

Mircea Rednic a suferit un infarct miocardic la sfârșitul lunii august, la un meci cu FCSB. Acesta a oferit detalii uimitoare despre cel mai greu moment din viața sa. Ce a povestit antrenorul echipei UTA.

”M-am speriat”

Mircea Rednic și-a revenit după infarctul suferit în luna august, la meciul cu FCSB din campionat, câștigat de echipa sa, UTA, cu scorul de 2-1. Tehnicianul a fost operat de urgență și i-au fost montate mai multe stenturi.

Mircea Rednic a făcut dezvăluri uluitoare despre momentele grele prin care a trecut din cauza infarctului suferit, în care s-a temut pentru viața lui. El a spus că s-a speriat atunci când a văzut medicii agitați în jurul său.

”A fost grav, am trei stenturi. Am simțit o apăsare puternică și probleme de respirație. Doctorul mi-a dat un medicament și mi-a trecut, asta a fost la golul egalizator cu FCSB, sau cu Steaua, le-am încurcat. Atunci nu m-am speriat, pentru că mi-a trecut, eu am simțit și ziua următoare aceiași presiune, dar mai ușoară.

A doua zi, am fost să fac un EKG. Când am ajuns acolo, ăia erau agitați. M-au întrebat dacă am venit cu mașina. Mi-au luat cheile și direct la operație. M-am speriat, au venit doctori, și-au lăsat cabinetele, m-au dus cu mașina, nu au vrut cu salvarea, să nu vadă lumea. Sunt foarte bine acum, rezultatele sunt bune”, a spus Mircea Rednic, pentru Fanatik.

Mircea Rednic a vrut să cumpere Dinamo

UTA, echipa antrenată de Mircea Rednic, trece printr-o perioadă foarte bună și a ieșit din zona retrogradării la finalul turului din Superligă. După victoria cu Dinamo, ”Puriul” a dat frâu liber bucuriei și a dansat în vestiar alături de jucătorii săi.

Mircea Rednic s-a răzbunat pe Dinamo, club pe care a vrut să-l cumpere în urmă cu câțiva ani, dar nu a fost lăsat. El a mărturisit că avea banii pregătiți și că primise chiar și acceptul familiei, însă au intervenit anumite probleme. Cu toate acestea, nu a renunțat la ideea xde a deveni patronul ”câinilor”.

”Dinamo rămâne Dinamo pentru mine. Cu mare drag m-aș întoarce, n-ai cum să nu te întorci la o echipă la care ai jucat și ai avut performanțe. Am vrut să mă implic financiar. Primul lucru am întrebat pe domnul Badea, el deține palmaresul, el tot ce-i legat de Dinamo, după 2003, sau când, el a zis că nu e momentul, știa mai bine de ce nu e momentul. Greșeala mare a fost că m-am interesat de acțiuni, asta i-a deranjat, de asta m-au dat la o parte. Am vrut să cumpăr Dinamo, domnul Badea mi-e martor. Aveam banii. Eram pregătit, am primit și acordul familiei, asta contează. Mi-au dat OK. Nu-i nimic pierdut, nu e prea târziu. Cum văd eu situația, nu s-a schimbat mare lucru”, a declarat Mircea Rednic, în urmă cu câteva zile.

Mircea Rednic a antrenat echipa din Ștefan cel Mare în cinci rânduri și a câștigat campionatul în anul 2007.