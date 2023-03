Miniștrii nu mai au voie să stea pe TikTok. Ce motive a invocat Guvernul

Miniștrilor guvernului britanic li s-a interzis să folosească aplicația de socializare TikTok, deținută de chinezi, pe telefoanele și dispozitivele de serviciu, din motive de securitate.

Membrii Executivului britanic nu mai au voie pe Tik Tok

Guvernul se teme că datele sensibile deținute pe telefoanele oficiale ar putea fi accesate de guvernul chinez.

Ministrul cabinetului, Oliver Dowden, a declarat că interdicția a fost o măsură de „precauție”, dar că va intra în vigoare imediat.

TikTok a negat cu tărie acuzațiile potrivit cărora ar transmite datele utilizatorilor către guvernul chinez.

Dowden a declarat că nu va sfătui publicul să nu folosească TikTok, dar că ar trebui să „ia întotdeauna în considerare politicile de date ale fiecărei platforme de socializare înainte de a le descărca și de a le folosi”.

Prim-ministrul Rishi Sunak a fost presat de parlamentari de rang înalt să urmeze exemplul SUA și al Uniunii Europene și să interzică utilizarea aplicației de partajare video pe dispozitivele oficiale ale guvernului.

Dar departamentele guvernamentale – și miniștrii individuali – au îmbrățișat cu entuziasm TikTok ca o modalitate de a-și transmite mesajul către tineri.

Utilizarea aplicației a explodat în ultimii ani, cu 3,5 miliarde de descărcări la nivel mondial.

Succesul său se datorează ușurinței cu care se pot înregistra videoclipuri scurte cu muzică și filtre amuzante, dar și algoritmului său, care știe să ofere videoclipuri care atrag utilizatorii individuali.

Ce părere au miniștrii

Unii politicieni sunt, de asemenea, reticenți în a renunța la TikTok, în ciuda avertismentelor de securitate.

Ministrul cabinetului Grant Shapps – un TikTokker entuziast – a reacționat la interdicție prin postarea unui clip din filmul Wolf Of Wall Street, în care Leonardo DiCaprio, care joacă rolul unui agent de bursă din New York, folosește o serie de înjurături și declară: „The show goes on”.

Shapps a calificat interdicția drept „rezonabilă”, dar a adăugat:

„Nu am folosit niciodată TikTok pe dispozitive guvernamentale și pot confirma prin prezenta că NU voi părăsi TikTok prea curând!”.

Miniștrilor nu li s-a interzis să folosească site-ul pe telefoanele personale – doar pe dispozitivele de serviciu.

Cu câteva ore înainte de anunțarea interdicției, Ministerul Apărării (MoD) a încărcat pe contul său TikTok un videoclip cu un tanc Challenger 2, un tip de tanc care este furnizat Ucrainei.