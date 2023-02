Meteoritul „surpriză” care a luminat cerul european: cine l-a putut vedea, de unde

Un meteorit mic, de aproximativ 1 metru în diametru, a ars între Franța și Regatul Unit, la primele ore ale zilei de 13 februarie.

Obiectul, numit Sar 2667, a fost descoperit cu doar câteva ore înainte de apariție.

Obiectul a fost detectat de prolificul „vănîtor” de corpuri cerești, Krisztián Sárneczky, de la Observatorul Konkoly, din Ungaria.

Sárneczky are sute de descoperiri la activ și aceasta este a doua sa predicție despre un asteroid care urmează să impacteze Pământul.

Obiectul a ars în atmosfera de deasupra orașului Rouen, din nordul Franței, renumit pentru catedrala îndrăgită de artistul impresionist Claude Monet.

Roca spațială a fost văzută atât în Regatul Unit, cât și în Franța, precum și de oamenii din Belgia și Țările de Jos.

Apariția sosește la aproape un deceniu după infamul meteorit Chelyabinsk care a ars deasupra Rusiei care, ce-i drept, a fost mult mai mare, mai degrabă de mărimea unei case, în comparație cu acest bolovan spațial micuț.

Al șaselea obiect prezis care va lovi Pământul a sosit în noiembrie anul trecut și a fost raportat, de asemenea, cu doar câteva ore înainte de impact. Ca și Sar 2667, avea, la rândul său, aproximativ un metru în diametru și le-a oferit niște imagini spectaculoase oamenilor care erau treji la acea oră târzie.

Abordările privind protecția planetară, cum ar fi incredibila misiune DART a NASA, de anul trecut, care a implicat schimbarea orbitei unui asteroid, rămân o parte vitală a activității tuturor agențiilor spațiale.

Se poate spune cu certitudine că oamenii de știință și organizațiile locale au devenit jucători importanți în ceea ce privește supravegherea cerului.

