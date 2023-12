Mesajul emoționant al Cristinei Neagu după ce și-a anunțat retragerea din națională. Trei mari realizări ale carierei sale

La revenirea în țară după Campionatul Mondial, Cristina Neagu și-a anunțat oficial retragerea de la echipa națională, în contextul în care ultimul ei vis, calificarea la Jocurile Olimpice, nu se mai poate realiza. După acestă decizie, ea a postat un mesaj emoționant și pe rețelele de socializare.

Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume, și-a încheiat cariera la echipa națională, alături de care a cucerit două medalii de bronz, una la Campionatul European din 2010 și una la Campionatul Mondial din 2015. Ea a decis să se retragă după ce România a pierdut orice șansă de a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cristina Neagu, în vârstă de 35 de ani, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializre în care a făcut o analiză a ceea ce a trăit la lotul național în cei 17 ani în care a jucat și a spus că este mândră de tot ce a realizat.

„Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani..de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate. Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă.

Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională. Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei. Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun.

Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a scris Cristina Neagu, pe Facebook.