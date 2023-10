Mesajele dintre Miruna Pascu și Rebecca, prietena lui Vlad. A amenințat-o că o transformă din martor în inculpat. Stadiul anchetei

Toată familia Pascu a fost trimisă în judecată de DIICOT. Miruna Pascu care a fost acuzată de influențarea martorilor, mai exact pe Rebecca, prietena fiului său, pe care o amenința că va da presei mai multe detalii despre ea, dacă nu face cum îi spune.

Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, a încercat să-și salveze copilul cu orice preț. A amenințat-o și pe iubita acestuia, Rebecca, căreia i-a spus că dacă va spune adevărul se va transforma din martor în inculpat.

Femeia a contactat-o la scurt timp după accidentul din stațiunea 2 Mai și i-a cerut de mai multe ori să vorbească sau să se întâlnească. Ea voia să o învețe pe tânără ce să spună în fața anchetatorilor pentru a-l salva pe Vlad. Tânăra a refuzat și a denunțat-o.

Femeia a contactat-o pe Rebecca pe Whatsapp și îi cerea să o sune.

„Numita Pascu Miruna a amenințat persoana vătămată/martora cu divulgarea către presă a unor imagini compromițătoare despre aceasta și a încercat să determine prin constrângere morală, constând în expunerea posibilității diseminării în mass-media a unor informații compromițătoare, să ia legătura cu aceasta pentru a purta o discuție cu privire la aspectele cunoscute de martora Lăzărescu Rebecca despre istoricul de consumator și distribuitor de droguri al fiului său, Pascu Matei Vlad, iar la data de 07.09.2023, în mod explicit, a exercitat asupra martorei acte de constrângere morală și intimidare, speculând vârsta acesteia (minoră) și starea de vulnerabilitate în care se afla, pentru a o determina pe aceasta să nu dea declarație de martor în dosarul 861/D/P/2023, al DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța”, potrivit rechizitoriului.

Stenogramele din dosar. Ce spune Vlad despre prietena sa

Miruna Pascu a vorbit și cu fiul său despre Rebecca și despre ezitarea ei, dovadă sunt stenogramele din dosar.

PASCU MIRUNA: M-a sunat ieri….domnișoara Rebeca și am o întrebare, una singură. Ea așa e de proastă? Sau face pe nebuna? Dar îmi răspunzi clar.

VLAD: Ce?

PASCU MIRUNA: Așa e de proastă sau face pe nebuna?

VLAD: E destul de proastă.

PASCU MIRUNA: E foarte proastă. E foarte proastă. Deci va face niște prostii cât ea de mari. Deci este…eu nu am crezut că tu poți vreodată, în viața ta, dar probabil că…na…e destinul tău și a lu tac-tu să vă însoțiți cu proști. Că și ăla numai de proști îî place să fie înconjurat. Ca să-l pupe-n cur. Nu am crezut că ea e atât de proastă. Eu chiar am crezut că face pe nebuna ca să mă tragă pe mine de limbă. Dar, frate, nu am crezut că e atât de proastă! Eu nu am crezut că există persoană în jurul tău care să fie atât de proastă. Mi-am schimbat total părerea despre tine. Deci îți spun. Am fost atât de furioasă azi noapte…?!

VLAD: Dar ce s-a întâmplat?

PASCU MIRUNA: Nimic. Nu am cum să-ți spun. Că nu vreau să fiu și eu dup-aia prinsă într-un căcat din ăsta, că nu știu ce fac eu?! Întotdeauna așa a fost. (N.l. neinteligibil) am tras tot. Toate căcaturile le-am tras în viața asta de la toți. De ce mi le-o fi dat mie Dumnezeu pe toate, nu știu. Probabil pentru că pot și pentru că sunt o persoană care am cât de cât o moralitate. Dar nu am crezut așa ceva. Nu știu cum ai putut să vorbești cu ea despre mine, în primul rând. Nu știu cum ai putut. Cum ai putut să ai încredere să vorbești cu ea despre mine? În fine.

VLAD: Da, nu știu dacă ai concretizat ceva… (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

PASCU MIRUNA: Nu am cum Vlad. Îți repet în primul rând ea nu trebuia să mă sune. Că ea e…na…nu trebuia să mă sune, iar eu îți spun sincer, când m-a sunat, nu am fost convinsă…am fost convinsă că încearcă să mă tragă de limbă.

VLAD: Păi da nu știu ce a spus! Nu știu, mie mi se pare o persoană destul de proastă.

PASCU MIRUNA: Nu destul, Vlad! Este cea mai proastă fată cu care eu am stat de vorbă de-a lungul vieții mele. Deci nu are legătură cu restul pe care l-am cunoscut, că din anturajul tău, nu am cunoscut oricum, decât încă una. Dar la modul general nu am cunoscut nici una atât de proastă adică nici una la nimeni .Am mai cunoscut și de pe la (n.l. neinteligibil) și-s mai mici si de pe la fete, la modul general, mai au și prietenii mei copii, că să nu crezi cumva că eu nu am prieteni. Dar așa ca asta, nu nene. Asta e petardă. În fine. În fine. Deci o să-ți aduc hăinuțe, o să-ți cumpăr două cămăși, ți-am zis una neagră și una cred că bleu, (n.l. neinteligibil) blugi întregi

VLAD: Da.

PASCU MIRUNA: … să nu fie tăiați.

PASCU MIRUNA: Mami, ți-am zis. Azi noapte după discuția cu dom-șoara, cred că nu am dormit….juma de oră cred că am dormit. Atât am fost de nervoasă pe faptul că ai putut să ai un asemenea anturaj, Vlad, că ăla te-a dus unde te-a dus. Ai putut să te complaci și să te bălăcești într-un anturaj de căcat, care ți=a adus și ți-aduce numai și numai probleme. Chiar mă întrebam, sincer îți spun, mai dar tu cine ești măi mamă, măi. Nu ești adevărat. Ești omul pe care-l credeam eu că ești sau ești pur și simplu un boschetar de ăsta așa. Că ai zis că…Nu-mi vine să cred că ai putut să stai lângă asemenea persoane. Să le îngădui să stea în jurul tău, să le îngădui să te tragă în direcția aia mamă, că scopul unui prieten, știi care e pui? Este să te ajute să mergi pe o cale dreaptă mama. Prietenii dacă te văd că o iei într-o parte, trebuie să-ți zică ”Bă, stai așa.! Hai să-l ajutăm, că nu-i în regulă” Nu (n.l. neinteligibil) să te tragă spere…să te înece de tot! Nu știu cum ai putut să ajungi așa?! (N.l. neinteligibil) adică din punct de vedere psihologic, că de aia am să mă duc să vorbesc și cu un psiholog foarte bun din ăsta, să vedem ce putem face cu tine. Ai ajuns pentru că ți-ai dorit întotdeauna să fii în centrul atenției lu tac-tu, să te aprecieze el. El fiind un rebel care nu pune preț pe morală și pe carte și pe educație, a zis că va pune preț că tu ești șmecher. Așa te-a învățat, să fii șmecher! Și ai intrat într-un club de așa ziși smecheri.

VLAD: Mda.

PASCU MIRUNA: Poftim? Nu știu Vlad, deci îți spun…

VLAD: Bine hai (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

PASCU MIRUNA: Te rog frumos, nu mai vorbi cu nimeni, nici acum. Apropos de vorbit. În afară de avocat și cu mine și atât (n.l. neinteligibil) nu mai vorbi cu nimeni. Pentru că lucrurile nu sunt așa cum le vezi tu. Nici la colegii tăi nici la nimeni. Nu sunt. Tu ai tendința să trăncănești. Vorbește despre pasiunile tale, despre boxe despre biciclete, despre faptul că învățai cand erai mic, despre faptul că ai avut și altfel de prieteni. Vorbește despre mine că muncesc și am muncit toată viața, dacă vrei. Vorbește despre alte chestii, nu despre ce făceai tu, pentru că nu ai nimic cu ce să vorbești în direcția aia și lucrurile nu rămân staționare niciodată. Te rog mult de tot să mă înțelegi. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din căcatul ăsta. Și nu le fac gratis și nu la ca…le fac (n.l. neinteligibil) în fiecare zi. Înțelegi? Niște pretenții de nu-ți mai povestesc, dar încerc orice să fac dar nu mai îmi veni cu ….deci nu știu. Trebuie să stăm de vorbă. Ce prieteni ai avut, data viitoare, clar. Ca să știu de la cine mă mai aștept la căcaturi. Că nu am știut pe nimeni, mamă, niciodată. Nu știu, probabil ai considerat că mi-ai zis că eu poate îi cunosc, nu știu ce le fac. Pe bune? E clar că nu aveai de ce să mi-o prezinți pe asta. Asta da, îmi dau seama, dar pe bune?!