Mașinile electrice ale românilor, sub reflector. Câte sunt în trafic în România, ce modele se vând cel mai bine

Nu mai puțin de 40.000 de mașini electrice se află în trafic în România. Valoarea totală este în creștere cu aproximativ 60% față de anul trecut. În ceea ce privește modelele preferate, românii fluctuează în continuare între Dacia și Tesla.

În luna noiembrie a acestui an, s-a atins pragul de 40.000 de autoturisme cu propulsie electrică înmatriculate în România. La finele lui 2022, valoarea era cu 60% mai mică. Conform datelor agregate de Lektri.co, doar luna trecută s-au înmatriculat pentru prima oară aproximativ 1.300 de mașini electrice.

Citește și: Rabla Plus 2024, o lovitură majoră pentru românii care visau la Dacia Spring, Tesla și nu numai

Ce mașini electrice preferă românii

Hyundai Kona este prezența surprinzătoare din top 3 luna trecută, cu 71 de unități înmatriculate încheie pe ultima poziție a podiumului, reușind să surclaseze Tesla Model 3. Dacia Spring continuă să se afle pe prima poziție în clasament cu 569 de unități înmatriculate în noiembrie. Tesla Model Y este pe poziția a doua în top cu 144 de unități înmatriculate.

Pe zona autoturismelor de top, unde avem modele de la Audi, BMW, Mercedes – Benz sau Porsche, sunt înregistrate 133 de noi înmatriculări în noiembrie, cu mențiunea că Mercedes este favorita românilor, cu 56 de unități înmatriculate.

Citește și: Lovitura momentului pentru șoferii de mașini electrice din România. S-a terminat cu încărcarea gratuită a autoturismelor, anunțul oficial

Mașinile electrice, tot mai atrăgătoare în România

„2023 a fost un an foarte bun pentru mobilitatea electrică din România, iar acest lucru se poate observa și în cifre. Am încheiat 2022 cu 25.000 de vehicule electrice și anul acesta aproape am reușit să dublăm acest număr. Progresul semnificativ al României la acest capitol subliniază dorința crescută a românilor de a adopta tehnologia verde. Cu peste 1.300 de vehicule electrice înmatriculate doar în noiembrie, vedem o schimbare accelerată către viitorul durabil al transportului”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

La final de 2023, pe prima poziție din topul anual se află Dacia Spring cu 16.263 de unități înmatriculate. Renault Zoe este pe doi, iar Tesla Model Y pe trei, cu 2.325 de unități, respectiv 2.279 de unități. Potrivit analizei LEKTRI.CO, Renault ZOE ar putea ieși de pe podium în următoare perioadă, din cauza celor două modele, Tesla Model Y și Model 3, care sunt la mai puțin de 100 de unități de locul 2. Întregul studiu este disponibil la această adresă.