Rabla Plus 2024, o lovitură majoră pentru românii care visau la Dacia Spring, Tesla și nu numai

Deja de câțiva ani, românii și-au făcut un obicei pentru a profita de tichetele Rabla în speranța achiziționării unei mașini electrice sau plug-in hibride subvenționate de statul român. Din păcate, acesta program este doar una dintre victime bugetului pe anul viitor.

Ca referință, prin Ordonanța de Urgență 115/2023, sunt reduse semnificativ subvențiile din partea autorităților pentru achiziționarea de vehicule electrice, hibride și pe hidrogen. Ecobonusurile au fost desființate, iar ce a rămas sunt niște tichete cu o valoare mult redusă, de la aproximativ 10.000 de euro la jumătate.

Tichetele Rabla Plus, mici ca niciodată

Pentru un moment, românii au început să facă investiții fabuloase în mașini electrice pentru simplu fapt că aveau subvenții de aproximativ 10.000 de euro în procesul de achiziție. Acum, ecotichetele s-au redus de la 51.000 la 25.5000 de lei pentru mașinile electrice și de la 26.000 la 13.000 de lei pentru mașinile plug-in hibride. Ca lovitura să fie completă, s-a limitat programul și la utilizarea unui singur autovehicul per ecotichet, reducând și mai mult valoarea stimulentelor care, în condiții ideale, ar fi ajuns chiar la 54.000 de lei pentru o mașină electrică.

Argumentul AFM pentru această măsură este că Guvernul vrea să acopere un număr mai mare de cereri. În plus, cel puțin în teorie, în acest fel, țara noastră se aliniază prevederilor adoptate în mai multe țări europene.

În orice caz, din 2024, valoarea ecotichetelor va fi după cum urmează:

25.500 lei (față de 51.000 lei, cum era până acum), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie pe hidrogen, exceptând motocicleta;

13.000 lei (de la 26.000 lei), pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO₂/km în sistem WLTP;

13.000 lei (redus de la 26.000), pentru achiziționarea unei motociclete electrice

De asemenea, s-a renunțat la ecotichetele incluse în prevederea că „la ecotichet se poate adăuga un ecobonus în cuantum de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară”.

Dacia Spring, cea mai afectată de noul program Rabla Plus

Dacia Spring va fi în continuare cea mai ieftină mașină electrică din România, dar, sub nicio formă, prețul de achiziție nu va fi ca înainte, având în vedere că subvenția nu va mai depăși 25.500 de lei în loc de aproximativ 10.000 de euro. Imediat după vor crește prețurile bolidului și pe piața de second-hand, măsura introdusă de Guvern prin Ordonanța 115 lovind din plin românii care visau la o electrică.

În orice caz, la momentul de față, ceai mai ieftină Dacia Spring costă 20.800 de euro, cu posibilitatea unor discounturi de până la 2.700 de euro pentru mașinile aflate în stoc cu motor de 45 cai putere. Astfel, ajungi la 18.100 de euro. În teorie, sunt afișate și prețurile prin Rabla Plus, ajungând la 9.050 de euro, dar acelea sunt complet nerealiste și doar o dovadă a faptului că Dacia nu și-a actualizat site-ul. În practică, Rabla Plus nu mai are fonduri pentru 2023, iar în 2024 vor intra primele înjumătățite de mai sus.