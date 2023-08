Mărturiile fratelui Alexandrei. Doctorul nu recunoaște ca fata i-a mai fost pacientă și în trecut. Un alt medic implicat în caz e în „vacanță forțată în Grecia” EXCLUSIV

Vlad Miron, fratele Alexandrei, a povestit pentru Playtech.ro că sora sa era „un înger de om” și că nu supăra pe nimeni cu nimic. Mai fusese și în trecut la Maternitatea Botoșani, unde născuse trei copii, sub îndrumarea aceluiași medic. Un protest de amploare va avea loc și în București, duminică, 27 august.

Alexandra Ivanov avea 26 de ani și era însărcinată în aproape 14 săptămâni, ea mai avea acasă trei copilași. Tânăra a murit după ce a fost ignorată de medici timp de 7 ore, deși avea dureri groaznice. Ultimul mesaj a fost către mama ei: „Nu mai am aer”, mama sa a plecat în grabă la spital, însă fata era deja la Terapie Intensivă, însă medicii nu au mai putut-o salva.

Ultimul mesaj al tinerei a devenit simbolul protestelor, dar și a luptei împotriva unui sistem sanitar bolnav. Carmen Oprișanu și Mariana Pitrop sunt medicii care s-au ocupat de tânără.

Da. Ăla a fost ultimul ei mesaj, „Nu am aer”. M-am urcat în mașină repede și când am ajuns eu acolo, ea era deja pe ATI”, a spus Vlad Miron, fratele Alexandrei pentru Playtech.ro.

„Am înțeles că a fost audiată și doctorița cursantă, doamna Oprișanu. Doamna doctor Pitrop am înțeles că e plecată în concediu în Grecia. Nu e informație 100%, doar din auzite. Plecată brusc, nu cred că doar s-a nimerit să aibă concediu imediat după ce a murit Alexandra…

Vineri, au fost controale la Maternitatea din Botoșani care a și fost renovată, însă s-au găsit o serie de probleme. Salonul în care era internată tânăra nu avea nici buton de panică.

„Buton de panică, nu, priza de oxigen de la capul Alexandrei era defectă. Multe nereguli… Toate cele trei nașteri pe care le-a avut acolo le-a avut, cu doamna doctor Oprișanu, chiar dacă ea acum nu recunoaște. Are trei copii născuți cu dânsa și ecografia făcută cu o săptămână înainte de incident la dânsa și acum se preface că nu o mai cunoaște”, a mai precizat fratele fetei.

Întrebat dacă a fost chemat la discuții de medici, dacă i-au oferit explicații, bărbatul a spus că

Între timp Cadrele medicale de pe Secţia Obstetrică – Ginecologie 1 a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) ”Mavromati”, care erau de serviciu în noaptea de 17 spre 18 august, au fost suspendate din activitate. Nu a scăpat de demitere nici managerul Angel Călin.

„Nu ne avantajează cu nimic că a fost demis managerul spitalului. Probabil că are și el partea lui de vină, dar pe mine nu mă încălzește cu nimic că a fost el demis din funcție”, a spus Vlad care a transmis că vor continua protestele și zilele următoare și în Botoșani, dar și în București.

„Da, duminică o să merg și la București, la ora 17:30-18:00, să facem protest. O să facem și la Iași și în mai multe orașe. Oamenii ar trebui să fie receptivi la protestele noastre, pentru că treburile astea de acum le fac să nu mai pățească ei așa ceva, pentru că ei deja au pățit-o. Bine, aș putea să o pățesc și eu din nou, că mai am mamă, mai am soție, ce nu mai am e o soră…

Fac pentru mine în primul rând, dar fac și pentru ceilalți, pentru că trebuie să se gândească fiecare că putea fi în locul nostru. Dacă noi nu ieșim să facem ceva, să schimbăm ceva, înseamnă că ne merităm soarta. Pentru că dacă ar putea păți altcineva ce am pățit noi, o să spună că trebuia să iasă și ei în stradă”, a mai spus Vlad.