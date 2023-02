Manevre periculoase făcute de o navă a Chinei. A orbit temporar un vas filipinez cu un laser de „calitate militară”

Paza de coastă din Filipine a acuzat o navă a Pazei de Coastă din China că a îndreptat un laser de „calitate militară” spre unii dintre membrii echipajului său, orbindu-i temporar, la bordul unei nave aflate săptămâna trecută în apele disputate din sudul Chinei.

De asemenea, nava chineză „a făcut manevre periculoase” când s-a apropiat la mai puțin de 150 de metri (137 de metri) de nava filipineză, a susținut Paza de Coastă din Filipine într-o declarație postată pe pagina sa oficială de Facebook, cu fotografii care pretind că arată raza verde a laserului.

Incidentul ar fi avut loc pe 6 februarie în apropiere de Ayungin Shoal, cunoscut și sub numele de Second Thomas Shoal, în lanțul insulelor Spratly, cunoscut în China sub numele de Insulele Nansha. China numește acest banc de nisip Renai Reef.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni că nava filipineză „a intrat în apele recifului Renai fără permisiunea părții chineze”.

„Nava poliției maritime chineze a apărat suveranitatea și ordinea maritimă a Chinei în conformitate cu legislația internă a Chinei și cu dreptul internațional”, a declarat purtătorul de cuvânt Wang Wenbin, fără a preciza ce măsuri a luat partea chineză.

China revendică „suveranitatea incontestabilă” asupra aproape întregii mări a Chinei de Sud, de 1,3 milioane de mile pătrate, precum și asupra majorității insulelor din interiorul acesteia. Aceasta include Insulele Spratlys, un arhipelag format din 100 de insule mici și recife revendicate, de asemenea, în totalitate sau parțial, de Filipine, Malaezia, Brunei și Taiwan.

Filipine numește zona Marea Filipinelor de Vest și în 1999 a eșuat intenționat o navă de transport a marinei, BRP Sierra Madre, pe Second Thomas Shoal, care este încă deservită de pușcași marini filipinezi pentru a impune pretențiile Manilei asupra zonei.

În incidentul din 6 februarie, nava filipineză BRP Malapascua se afla într-o misiune de reaprovizionare a navei Sierra Madre, când a fost provocată de nava chineză, se afirmă în comunicatul filipinez.

„Nava chineză a aprins lumina laser verde de două ori spre BRP Malapascua, provocând orbirea temporară a echipajului său de pe punte. Nava chineză a făcut, de asemenea, manevre periculoase, apropiindu-se la aproximativ 150 de metri de tribordul navei”, se arată în comunicat.

„Blocarea deliberată a navelor guvernului filipinez de a livra alimente și provizii personalului nostru militar aflat la bordul BRP Sierra Madre reprezintă o nerespectare flagrantă și o încălcare clară a drepturilor suverane ale Filipinelor în această parte a Mării Filipinelor de Vest”.

Alte incidente cu laser

Au mai apărut anterior acuzații privind navele chinezești care țintesc cu lasere ca ambarcațiuni adversare.

În februarie 2022, Australia a susținut că o navă de război a Armatei Populare de Eliberare a „luminat” un avion australian P-8A, un avion de recunoaștere și de luptă antisubmarin, în timp ce zbura deasupra Mării Arafura, corpul de apă dintre Teritoriul de Nord al Australiei și insula Noua Guinee, la nord.

La momentul respectiv, China a declarat că afirmațiile australiene erau „neadevărate”.

„Navigarea normală a navei chineze în marea liberă este conformă cu legislația și practica internațională relevantă și este complet legitimă și legală”, a declarat Fore.