Lupte de stradă la Sofia între suporteri și jandarmi. Șefii Federației Bulgare de Fotbal, acuzați de corupție

Meciul Bulgaria – Ungaria, din preliminariile EURO 2024, a fost marcat de incidente violente pe străzile din Sofia, între fani și jandarmi. Partida s-a disputat fără spectatori, iar suporterii bulgari îi acuză pe șefii federaței de corupție. 15 răniți au fost după luptele de stradă.

Federația Bulgară de Fotbal a dorit să mute meciul cu Ungaria la Varna, după ce a aflat de protestele anunțate de suporteri, dar maghiarii nu au fost de acord. Astfel, partida s-a jucat la Sofia, pe stadionul ”Vasil Levski”, iar principalele facțiuni de suporteri ale principalelor echipe din Bulgaria s-au strâns în fața arenei și traficul din zonă a fost blocat.

Suporterii bulgari, aproximativ 2.000, au aruncat cu materiale pirotehnice în jandarmi, care au ”răspuns” cu tunurile cu apă. În cele din urmă, forțele de ordine au intervenit în forță și i-au evacuat pe ultrași din zonă, care, însă, s-au regrupat în jurul stadionului. Mai multe mașini au fost distruse, a curs sânge și au victime în ambele tabere. Mai mulţi ultraşi au fost arestaţi, dar ancheta continuă pentru a fi depistați capii răscoalei.

„Cinci membri ai forţelor de ordine și aproximativ zece suporteri au fost răniţi„, a precizat poliţia într-un comunicat.

16.11.2023🇧🇬Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/DGTsRkKwy7

