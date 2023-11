UEFA a prezentat mingea cu care se va juca la Euro 2024. Ce caracterisitici are și cum arată

Euro 2024 va fi cea de-a 17-a ediție a Campionatului European de Fotbal. Evenimentul va fi organizat de Germania și se va desfășura în perioada 14 iunie – 14 iulie 2024. UEFA a prezentat, la Berlin, mingea oficială a viitoarei ediții a EURO. Iată ce caracterisitici, în premieră, are.

UEFA și Adidas au prezentat, miercuri, în fața Stadionului Olimpic din Berlin, mingea oficială a Campionatului European de fotbal – EURO 2024.Balonul încorporează, în premieră pentru această competiție, tehnologia care ajută arbitrajul video și este fabricat din materiale biologice mai sustenabile.

Mingea cu care vor juca selecționatele calificate la Euro 2024 se numește „Fussballiebe”, care în limba germană înseamnă „dragoste pentru fotbal”. Aceasta dispune de tehnologia „Connected Ball”, pentru a facilita vizualizarea fiecărui element al mişcării şi pentru a contribui la luarea deciziilor VAR, fiind „concepută pentru precizie şi consistenţă, susţinând jocul rapid şi precis cu formă maximă şi retenţie de aer„, a explicat UEFA.

