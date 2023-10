Lucian Judele, primele explicații despre episodul de la Școala din Sectorul 3. Directorul a făcut fals în declarații. Ce s-a întâmplat la sediul poliției EXCLUSIV

Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3, a declarat, miercuri seara, pentru Playtech.ro că nu s-a ales cu dosar penal sau cu amendă în urma episodului de la Școala Gimnazială Mexic din Sectorul 3. Viceprimarul USR a explicat pe larg ce s-a întâmplat la unitatea de învățământ și cum directorul „a făcut fals în declarații”.

În această dimineață Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3, a ajuns la Școala Gimnazială Mexic din Sectorul 3, după ce a primit mai multe sesizări de la părinți care spuneau că se tem pentru copiii lor. Școala a devenit un șantier, orele sunt de 30 de minute, iar elevii nu învață nimic.

Mai mult, cei mici trebuie să fie atenți pe unde calcă. Una dintre problemele semnalate de părinți a fost și legată de baie. Potrivit părinților și băieții și fetițele folosesc o baie fără uși de când au început lucrările.

Am ajuns acolo, m-am oprit la polițistul local, m-am legitimat, l-am rugat să-l cheme pe domnul director, domnul polițist local l-a chemat pe domnul director, el a venit și am făcut împreună un tur al curții, după am intrat la parter, mi-au prezentat șantierul, mi-a arătat baia și mi-a zis că din păcate lucrurile sunt așa cum sunt o perioadă. I-am spus că este inadmisibil ca niște copii să învețe în astfel de condiții.

Viceprimarul USR a spus că a avut acordul primarului în momentul în care a inteat în școală, au făcut un tur împreună, au discutat despre situație, însă atitudinea primarului s-a schimbat în momentul în care directorul școlii gimnaziale a primit un telefon.

Eu când am intrat în școală am intrat cu directorul în spatele meu, între timp el a filmat un telefon și și-a schimbat atitudinea, de la cea prietenoasă a devenit foarte agresiv verbal și fizic, la un moment dat mi-a izbit o ușă în față.

Am ieșit afară cu directorul și am început să filmez, domnul director mi-a zis, domnule Judele îmi faceți probleme la primărie dacă apar în live și i-am zis să stea într-o parte că eu nu vă filmez pe dumneavoastră sau pe elevi.

Lucian Judele a mai spus că directorul l-a blocat la un moment dat în baie și abia după ce l-a amenințat cu o plângere penală a deschis ușa.

Vicele îl acuză pe director de fals în declarații, spunându-le polițiștilor că în baia școlii a intrat „un bărbat adult”, deși mai înainte cei doi au făcut un tur împreună. Tot în baie, polițistul local i-a cerut să se legitimeze, însă viceprimarul a spus că făcuse deja asta la intrarea în școală

„Când a auzit că merg la baie atunci s-a țipat. Eu am intrat în baie cu polițistul local și cu directorul, am ciocănit la ușă, am întrebat dacă e cineva acolo, am văzut că nu e nici un copil. Când am vrut să ies ei au blocat ușa și au zis că sună la poliție să mă intimideze pe mine să opresc live-ul.

Directorul a sunat la poliție și a făcut un fals în declarații și a spus că este un bărbat adult, de unde? Eram trei în baia respectivă, plus că eu nu eram o persoană neidentificată, nu era un bărbat adult, eram viceprimarul care a venit să constate sau nu lucrurile pe care părinții mi le-au transmis, lucru pe care directorul îl știa.

Mai mult decât atât, directorul școlii mi-a arătat baia cu un sfert de oră înainte pentru că eu nu avem de unde să știu traseul către baie.

I-am spus să deschidă ușa pentru că voiau să intre copiii la baie și să ies de acolo. Obiectivul nu era să facem live, ci să luăm niște măsuri pentru protecția elevilor.

Domnul director mi-a zis că nu îmi dă drumul și că nu îmi deschide, nu am stat să fac show acolo, să trag de mâna lui sau mai eu știu eu ce. I-am zis, vă rog frumos să nu mă mai blocați că dacă nu deschideți ușa, mă rețineți aici contra voinței mele și pot să fac o plângere penală, când a auzit asta mi-a zis să ies”.