Lionel Messi, cadou prețios pentru Rafael Nadal. Ce i-a oferit fotbalistul

Lionel Messi, căpitanul selecţionatei Argentinei, i-a oferit tenismanului spaniol Rafael Nadal un cadou prețios, la un an de când a cucerit Cupa Mondială, în Qatar. Darul superb a ajuns în muzeul fostul lider ATP, alături de alte piese de colecție.

Muzeul lui Rafael Nadal, câştigătorul a 22 de titluri de Mare Slem, reuneşte unele dintre cele mai importante articole sportive din lume, precum tricoul baschetbalistului Michael Jordan, pantofii sprinterului Usain Bolt, casca pilotului Sebastian Vettel, crose ale jucătorului de golf Tiger Woods, ghetele fotbalistului Cristiano Ronaldo sau combinezonul înotătorului Michael Phelps.

Și Linoel Messi i-a făcut un cadou prețios lui Rafael Nadal. Starul argentinian i-a oferit un tricou cu numărul 10, pe care l-a purtat la Cupa Mondială din Qatar, unde naţionala „albiceleste” a devenit campioană a lumii în urmă cu un an.

„Pentru Rafa, cu multă dragoste şi admiraţie”, a scris Messi în dedicaţia sa, anunţată de Muzeul Rafa Nadal pe reţelele de socializare. „La un an de la câştigarea Cupei Mondiale, Leo Messi a dăruit acest tricou cu totul special. Îl avem deja expus”, au precizat în mesajul lor responsabilii complexului sportiv situat în oraşul Manacor de pe insula Mallorca.

Rafael Nadal a suferit o intervenţie chirurgicală în urma unei leziuni a tendonului psoasului stâng în iunie 2023, iar acum se pregătește pentru a reveni în circuit începând din 2024. El a anunţat oficial că va participa la turneul de la Brisbane, în prima săptămână a lunii ianuarie a anului viitor, înainte de Australian Open. De asemenea, a confirmat participarea la viitoarea ediţie a turneului ATP de al Barcelona, care va avea loc între 13 şi 21 aprilie.

Leo Messi’s gift to Rafael Nadal which is in the @rnadalacademy museum!

Leo Messi🗣️: For Rafa with much love and admiration! pic.twitter.com/lKsWZgWUD0

— C.J (@Footie_Xpress) December 18, 2023