Cum a reacționat Lionel Messi, după ce a fost scuipat pe teren: imaginile au devenit virale. „Vreți să devină cunoscut?” – FOTO & VIDEO

Lionel Messi a fost protagonistul unui moment neplăcut în timpul meciului în care Argentina a înfruntat Paraguay în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal. Starul „pumelor” a fost scuipat de un adversar, în urma unui conflict de pe teren, iar la finalul partidei a oferit o declarație ironică.

Lionel Messi a lipsit în patru din ultimele cinci partide de la echipa de club din cauza unor probleme medicale, dar a jucat pentru naționala Argentinei. Starul de 34 de ani a început pe bancă meciului cu Paraguay, din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal și și-a făcut apariția pe teren în minutul 53, când l-a înlocuit pe Julian Alvarez.

Atacantul care a condus naționala „pumelor” spre titlul mondial a fost implicat într-un moment jenant. Jucătorul argentinian s-a contrat cu Antonio Sanabria, iar când i-a întors spatele adversarului a fost scuipat de acesta.

Incident of Sanabria spitting with Lionel Messi in front of him.pic.twitter.com/jh0fd2WOFS https://t.co/kDePS0f1fU

