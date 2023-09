Liderul grupării Wagner, cadou pentru familia unui militar ucis. Ce i-a oferit 

Liderul grupării de mercenari ruși Wagner i-a făcut un cadou familiei unui militar ucis în Ucraina. Evgheni Prigojin i-a vizitat pe soția și pe fiul soldatului căzut pe front și le-a oferit acestora un dar.

Evgheni Prigojin și-a donat mașina soţiei şi fiului unuia dintre soldaţii căzuţi în luptă, după care a plecat cu taxiul.

Liderul grupării Wagner a spus că a asistat la înmormântarea lui Silvio Berlusconi. Surse instituţionale calificate italiene au negat imediat posibilitatea ca el să se fi aflat în Catedrala din Milano sau chiar în curtea bisericii. Ulterior, Prigojin a făcut clarificări.

„A fost o figură de stil. În ciuda faptului că l-am cunoscut pe Berlusconi şi l-am întâlnit de mai multe ori, am spus că am fost la înmormântarea lui răspunzând unui ziar cu care nu voiam să discut. E cam acelaşi lucru cu a spune că am fost pe Lună sau în Rai. Ca să fie clar: nu am fost la înmormântarea lui Berlusconi”, a spus Prigojin.