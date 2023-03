Legile Educației, adoptate în Guvern. Ce se schimbă la Evaluarea Naţională și BAC, anunțul lui Deca

Legile Educației au fost votate, miercuri, în ședința de Guvern. Proiectele cu noile modificări din învățământ trebuiau aprobate, încă de săptămâna trecută, de cabinetul Ciucă, dar ministrul Educației, Ligia Deca, nu a putut participa la întrunire. Acestea au stârnit controverse în rândul elevilor, părinților și profesorilor, încă de când au fost anunțate, admiterea la liceu fiind una dintre cele mai dezbătute schimbări.

Ministrul Educaţiei a făcut precizări cheie despre noile forme de Evaluare Națională și admitere la liceu și de Bacalaureat. Potrivit Ligiei Deca, examenele naționale vor fi organizate în noul format cel mai devreme în 2027. Anunțul a fost făcut după ce Executivul a aprobat proiectele cu noile modificări din învățământ. Prevederile vor intra în vigoare peste patru ani, însă termenul poate fi prelungit cu an, chiar doi.

Printre altele, Legile Educației prevăd organizarea Evaluării Nationale pentru toți copiii de clasa a opta. De asemenea, liceele care au concurență ridicată la anumite specializari pot organiza examene proprii de admitere. Noul BAC va avea mai multe probe decât în prezent, iar elevii de la profilul tehnologic vor da examen propriu.

Întrebată de ce a fost păstrată forma de admitere la liceu şi cu Evaluare Naţională, şi cu examen separat, ministrul Educaţiei a explicat că varianta prevăzută în proiect fost preferată în urma observaţiilor primite de la actorii implicaţi în educaţie.

„Această formulă pe care pachetul legislativ o include este o formulă la care am ajuns tocmai în urma feedback-ului primit de la actorii în educaţie. Dacă vă aduceţi aminte, vara trecută, în dezbatere publică, formula propusă a fost 90% din locuri scoase la concurs pentru profilurile unde exista concurenţă şi unde liceul îşi dorea. Am ajuns la o formulă cu 60%. De ce? Tocmai în ideea în care un copil care are o zi proastă şi nu performează la examenul care i-ar aduce o potrivire mai bună cu profilul mai are şansa ca pe baza notelor de la Evaluarea Naţională să aplice pentru profilul respectiv din acel liceu, să mai aibă o şansă de a fi distribuit acolo. Este o formulă care, în opinia noastră, îmbină nevoia de potrivire cu profilul, cu ceea ce îţi alegi să faci pentru următorii patru ani în liceu, cu nevoia de a asigura echitate în sistem”, a afirmat oficialul român.