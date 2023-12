Legendarii Megadeth concertează în România, în 2024. Cât costă biletele, de unde le cumperi

Legendarii Megadeth vin în România pentru un concert exploziv pe 10 iunie, transformând Romexpo într-o arenă a metalului de cea mai bună calitate, în cadrul unui eveniment premergător Metalhead Meeting.

Primele 500 de bilete din fiecare categorie sunt deja disponibile începând cu 11 decembrie, de la ora 11:00, la prețuri speciale earlybird.

Rockerii de la Megadeth vin în România

Megadeth nu este doar o formație, este o instituție în lumea muzicii. Cu o carieră de patru decenii, pionierii thrash metalului din cadrul Big Four au lansat nu mai puțin de 16 albume de studio, cucerind topurile globale și vânzând mai bine de 50 de milioane de exemplare în întreaga lume, ceea ce le-a adus numeroase discuri de platină și aur.

Cel mai recent album, The Sick, the Dying… and the Dead!, lansat pe 2 septembrie 2022, a cucerit peste 30 de clasamente mondiale și a marcat colaborări memorabile cu nume precum Steve Di Giorgio, de la Testament și Death, Sammy Hagar și chiar Ice-T.

Acest disc a fost creat după ce geniul muzical Dave Mustaine a învins cancerul, declarând că se simte mai puternic și inspirat ca niciodată, lucru reflectat în energia explozivă a albumului.

De unde iei biletele și cât costă

Biletele pentru acest eveniment unic sunt disponibile pe iabilet.ro la următoarele prețuri speciale earlybird:

Categoria A: 289 lei (primele 500 de bilete), 309 lei în presale și 350 lei la intrare

Categoria B: 229 lei (primele 500 de bilete), 249 lei în presale și 290 lei la intrare

Bilete PREMIUM: 699 lei – Acces privilegiat aproape de scenă, cu bar și acces separat. La intrare, prețul acestora va fi de 800 lei.

Mai mult decât atât, poți achiziționa pachete suplimentare VIP și VIP Meet & Greet. Aceste pachete nu includ biletele la concert și trebuie achiziționate separat.

Posesorii de bilete PREMIUM beneficiază de acces la toate categoriile de bilete. Copiii sub 10 ani au intrare gratuită însoțiți de un adult cu bilet valabil.

