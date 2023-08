Legătura dintre cel mai recent film de pe Netflix, cu Gal Gadot, și Femeia Fantastică

Gal Gadot a vorbit despre legătura dintre Wonder Woman și Heart of Stone, de pe Netflix. Ea joacă rolul principal în pelicula care a fost lansată în data de 11 august.

În film, Gadot este un ofițer secret pe nume Rachel Stone, care trebuie să împiedice un obiect misterios cunoscut sub numele de „Inima” să ajungă în mâinile unor inamici periculoși.

Heart of Stone îl mai are în distribuție pe Jamie Dornan, cunoscut pentru Fifty Shades of Grey și Once Upon A Time.

Gal Gadot a vorbit despre rolul femeilor în filmele de acțiune din ziua de astăzi

În cadrul unui interviu realizat de Entertainment Weekly, înainte de greva SAG-AFTRA, Gal Gadot a explicat cum succesul Wonder Woman a contribuit la transformarea Heart of Stone în realitate.

Succesul unui film cu supereroi femei a deschis multe uși la Hollywood, în mod evident.

Atât de multe filme cu bărbați în roluri principale au fost făcute genial și am simțit întotdeauna că există loc pentru mai multe filme în care femeile să fie în prim-plan. Bond, Mission: Impossible, Bourne Identity, Die Hard, acestea sunt filmele pe care le devorez și mi-am dorit mereu să joc în ceva de genul. Am avut parte de un aha!, la un moment dat. Mi-am spus: Stai puțin, bărbații merg să vadă și filme de acțiune cu femei în rolul principal. Putem face mai mult, așa că hai să o facem. Am ceva încredere și am decis că vom începe și vom dezvolta Heart of Stone, a declarat Gal Gadot.

Heart of Stone nu este primul film de acțiune realizat de Netflix, cu Gadot, după Wonder Woman. Ea jucat pentru prima dată în Red Notice, alături de Dwayne Johnson și Ryan Reynolds.

Red Notice a devenit cel mai popular film Netflix din toate timpurile, iar Gadot își va relua rolul din primul film în Red Notice 2.

Înainte de Wonder Woman, Gadot s-a făcut cunoscută pentru rolul lui Gisele Yashar în franciza Fast & Furious.