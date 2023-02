Legătura ciudată dintre riduri, îmbătrânire și bacteriile din piele: concluziile experților

Este un fapt bine stabilit că, pe măsură ce îmbătrânim, pielea noastră începe să devină ridată.

Ceea ce este mai puțin înțeles, totuși, este de ce se întâmplă exact acest lucru. Apariția ridurilor a fost atribuită mai multor factori, de la genetică la expunerea la soare și chiar la modul în care dormi.

Dar dacă ar avea de-a face și cu microbii care se află pe pielea noastră?

Noi cercetări, care încă nu au fost revizuite de colegi, au investigat exact acest lucru și au încercat să descopere dacă microbiomul pielii – toate bacteriile, ciupercile, virușii etc. care se află pe pielea noastră – este implicat în procesul de îmbătrânire.

„Am fost interesați să examinăm în ce măsură microbiomul pielii diferă în îmbătrânirea pielii, pentru că am descoperit anterior că este manifestarea factorilor genetici și de mediu, inclusiv stilul de viață, etnia, reședința geografică, expunerea la soare, caracteristicile pielii, obiceiurile de igienă. , sănătatea generală și vârsta”, a declarat autoarea studiului Julia Oh, de la Laboratorul Jackson din Connecticut.

Pentru a afla, Oh și colegii au tamponat obrajii a 51 de femei, toate fiind albe și locuiau la Paris. Aproximativ jumătate aveau vârsta cuprinsă între 20 și 26 de ani, în timp ce restul aveau între 54 și 60 de ani. Folosind o tehnică numită metagenomică cu pușcă, au reușit să identifice diferitele specii bacteriene prezente pe pielea fiecărei persoane. Echipa a analizat, de asemenea, câțiva parametri ai îmbătrânirii pielii, inclusiv calitatea și cantitatea de colagen, despre care se știe că scade odată cu vârsta.

„Am găsit structuri de microbiom facial semnificativ diferite la adulții mai tineri și mai în vârstă”, scriu ei în lucrarea lor. „Mai important, am descoperit că o mare parte din această diferență poate fi atribuită variației parametrilor biofizici, în special colagenul.”

După cum era de așteptat, cercetătorii au identificat pierderea de colagen la participanții mai în vârstă. La toți indivizii studiați, trei specii de bacterii au fost cele mai proeminente: Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis și Corynebacterium kroppenstedtii. Primul a fost mai abundent în cohorta mai tânără, în timp ce ultimele două au fost găsite mai frecvent în grupul mai în vârstă.

Sunt necesare mai multe studii

Prin urmare, autorii sugerează o asociere între aceste specii și o scădere a nivelului de colagen pe măsură ce îmbătrânim. Cu toate acestea, direcția corelației nu este încă cunoscută: s-ar putea ca bacteriile să provoace o pierdere de colagen sau ca pierderea de colagen să modifice microbiomul pielii. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a ajunge la o concluzie în acest sens.

Interesant este că echipa a descoperit că persoanele în vârstă aveau un număr mai mare de bacterii cu gene de rezistență la antimicrobiene. Nu știm dacă acest lucru are sau nu vreun efect asupra îmbătrânirii pielii, dar este posibil.

„Pe măsură ce înaintăm în vârstă, am fost expuși cumulativ la multe antibiotice, iar microbii pot dobândi gene de rezistență la antibiotice din mediu și unul de altul, iar acestea pot fi menținute în pool-ul de gene cumulativ al microbilor pielii noastre”, a spus Oh pentru New Scientist. „Cu siguranță, utilizarea antibioticelor poate schimba caracteristicile microbiomului, care, la rândul lor, pot avea efecte de barieră imunitară și a pielii.”

Ar putea trece mult timp până când vedem aceste constatări influențând tratamentele anti-îmbătrânire: sunt necesare mult mai multe cercetări pentru a confirma asocierea și pentru a aborda deficiențele acestui mic studiu. Următorul pas, conform lui Oh, este să încercăm să identificăm exact cum bacteriile ar putea influența producția de colagen.