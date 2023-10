Laurențiu Reghecampf, umilit în Arabia Saudită. Cum a reacționat după a treia înfrângere consecutivă

Laurențiu Reghecampf are probleme uriașe în Arabia Saudită. Antrenorul român a înregistrat a treia înfrângere consecutivă pe banca lui Al-Tai, iar la conferința de presă s-a contrat cu jurnaliștii, care i-au reproșat prestația slabă a jucătorilor.

Laurențiu Reghecampf trece printr-o perioadă groaznică. S-a dus cu mari speranțe în Arabia Saudită și a fost numit pe banca lui Al-Tai, după un antrenor care și-a reziliat cu mare greutate contractul pentru că era convins că locul nouă este unul foarte bun pentru echipa lui. Doar că numirea lui Reghe a făcut situația și mai grea, iar Al-Tai a ajuns la a treia înfrângere consecutivă, două în campionat și una în cupă. Iar în cele 270 de minute, echipa antrenorului român, unde joacă Andrei Cordea și Marko Dugandzic, a marcat un singur gol.

Duelul cu Al-Taawon din deplasare a fost un coșmar. Gazdele au marcat rapid, iar la pauză aveau deja un avantaj de două goluri. În partea a doua au mai marcat o dată și au stablit scorul final: 3-0.

Al-Tai a ajuns pe locul 15 și are doar șapte puncte în nouă partide. Laurențiu Reghecampf a încercat să pară calm la conferința de presă, de la finalul partidei, dar a fost clar că este foarte tensionat și că se abține greu să nu aibă o reacție nervoasă, mai ales că jurnaliștii l-au tot întrebat despre calitatea jucătorilor.

„Este adevărat că a primi un număr mare de goluri nu este un lucru bun, dar noi vom munci la îmbunătățirea sistemului defensiv, care este responsabilitatea tuturor.

Oricine are dreptul să spună ce vrea, dar nu voi vorbi despre jucătorii mei în fața presei. Am jucători buni sub comanda mea și am încredere în ei. Venim după zece zile de muncă și pregătire, am avut trei accidentați, dar vreau să muncim în continuare”, a declarat Laurențiu Reghecampf.