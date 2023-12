La ce folosește Serena Williams laptele matern. Fosta tenismenă, criticată pentru obiceiul ei bizar

Fosta jucătoare de tenis Serena Williams are două fetițe. Americanca a șocat când a dezvăluit la ce a folosit laptele matern, iar obiceiul bizar a atras numeroase reacții în mediul online. Iată ce a mărturisit fostul lider mondial.

Serena Williams a agățat racheta în cui în septembrie 2022, după US Open, apoi a devenit mamă pentru a doua oară. Ea a născut-o pe fiica sa, Adira River, în august 2023. Fostul lider mondial s-a căsătorit cu Alexis Ohanian, cofondatorul Reddit, în noiembrie 2017, și mai au o fiică pe nume Olympia, în vârstă de șase ani.

După nașterea celui de-al doilea copil, Serena Williams a experimentat o chestie pe care a ținut să o împărtășească și celor 1,6 milioane de urmăritori pe care îi are pe Tik-Tok. Ea a dezvăluit că folosește laptele matern nu doar pentru alăptat, ci și pentru a trata anumite tipuri de răni, mai exact arsurile de sub ochi. Obiceiul a atras numeroase reacții în mediul online.

”Funcționează pentru copilul meu. Trebuie să spun că după o săptămână în care am folosit laptele meu, matern, pe piele sub ochi, a funcționat! Mor de nerăbdare să-ți aud gândurile. Fii cuminte, lol”, a fost mesajul transmis de Serena, citată de AS .

Ea a povestit, într-un videoclip de 46 de secunde, că tot ceea ce auzise despre laptele matern în procesele de vindecare a determinat-o să ”încerce timp de o săptămână” pentru a „vede ce iese”.

După această dezvăluire, fanii Serenei Williams au reacționat și au criticat-o pentru acest obicei: ”Este dezgustător”, „Nu mi-aș fi putut imagina așa ceva”, „Nu îmi vine să cred așa ceva! E absolut groaznic” și „Voi ați mai auzit așa ceva vreodată?” sunt numai câteva dintre comentariile internauților.

Câștigătoare a 23 de turnee de Grand Slam, Serena Williams nu își sărbătorește niciodată ziua de naștere, deoarece familia ei nu crede în „tradiția de celebrare a zilelor de naștere”, fiind crescută ca Martor al lui Iehova, Credința religioasă spune că membrii nu-și sărbătoresc zilele de naștere, iar printre sărbătorile interzise se mai regăsesc Crăciunul, Paștele sau 8 Martie. Surorile lui Williams s-au convertit în anii 1980 la Martorii lui Iehova.

La doar patru luni după ce a renunat la tenis, mai exact pe 8 ianuarie 2023, Serena Williams a fost botezată în cultul Martorii lui Iehova din West Palm Beach, Florida, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini de la ceremonie.

