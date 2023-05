Anunț oficial. Nicolae Ciucă nu își depune demisia. Reacția lui Marcel Ciolacu: „Trebuie să ne asumăm”

Președintele Klaus Iohannis a oferit prima reacție în privința grevei generale din învățământ, dar și cu privire la negocierile din coaliție, în contextul în care premierul Nicolae Ciucă a declarat că își va depune demisia vineri, 26 mai. Astăzi, 26 mai, premierul Nicolae Ciucă a declarat că el și coaliția au decis să amâne rocada programată, astfel încât discuțiile cu sindicatele profesorilor să continue și coaliția să asigure stabilitatea.

Update 26 mai, ora 9.05. Premierul Nicolae Ciucă nu își depune mandatul pentru ca acesta să fie preluat de Marcel Ciolacu, așa cum era stabilit de coaliție. În schimb, el va rămâne în fruntea Guvernului pentru a continua discuțiile cu profesorii, în contextul grevei generale.

„Sutem aici împreună în fața dvs. cu președintele PSD, președintele UDMR. Am căzut cu toții de acord co singura șansă e să facem o coaliție stabilă, ceea ce am și realizat.

Prin această stabilitate am putut gestiona și criza energetică, și consecințele războiului și să gestional efectele inflației, începând de anul acest inflația a început să scadă și putem avea o scădere sub 2 cifre și consider că toate aceste măsuri ne-au asigurat și creșterea economică. România a avut a treia cea mai mare creștere economică din Europa.

Am avut absorbție record a fondurilor europene. La jumătatea perioadei de la înființarea coaliției trebuie să facem în așa fel încât să continuăm să asigurăm coerența politicilor guvernamentală. Am stabilit că îmi depun mandatul și va fi preluat de Marcel Ciolacu.

Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandat, în condițiile în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că până acum am găsi soluții și nu am dat înapoi în fața responsabilității, după discuții cu coaliția, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, să menținem acest dialog și să găsim soluții pentru problemele profesorilor și pe baza înțelegerii să facem în așa fel încât să găsim soluții.

Aceste soluții nu au o singură rezolvare. Ce am făcut pentru învățământ a fost să demonstrăm că în acest an și jumătate, această coaliție și-a asumat dezvoltarea sistemului de educație”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun mandatul și să îmi asum responsabilitatea funcției de premier. Sper ca într-o perioadă cât mai scurtă să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției”, a încheiat Nicolae Ciucă.