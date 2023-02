Klaus Iohannis participă la reuniunea Formatului București 9, la Varșovia. Se va întâlni cu Joe Biden și Jens Stoltenberg

Președintele Klaus Iohannis va participa miercuri, la Varșovia, alături de omologul său polonez Andrzej Duda, la reuniunea extraordinară a Formatului București 9 (B9), la summitul la care vor fi prezenți, în calitate de invitați, președintele SUA, Joe Biden, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, informează Administrația Prezidențială.

Iohannis, întâlnire cu președintele SUA

Summitul B9 are loc în contextul în care s-a împlinit un an de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022, și are ca obiectiv continuarea coordonării între aliații de pe flancul estic al NATO și SUA, împotriva provocărilor de securitate generate de război.

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda discuțiilor va viza continuarea sprijinului multidimensional pe care statele aliate, inclusiv cele participante la Formatul B9, îl acordă Ucrainei, susținerea aspirațiilor euroatlantice ale acesteia, precum și demersurile continue ale NATO pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

În plus, vor fi abordate și modalitățile de tragere la răspundere a Rusiei, prin intermediul instrumentelor de drept internațional, pentru crimele comise în Ucraina. O atenție deosebită va fi acordată și partenerilor vulnerabili, precum Republica Moldova, confruntată cu provocări sporite de securitate, informează sursa citată.

Șeful statului se va întâlni cu președintele SUA, Joe Biden, în cadrul vizitei sale la Varșovia, unde va fi abordat subiectul sprijinului pentru Ucraina, anunță ambasadorul SUA în Polonia, Mark Brzezinski.

Biden, vizită în Polonia

Președintele american Joe Biden a sosit luni în Polonia, pentru o vizită programată în această țară, care va dura până miercuri. Biden a susținut un discurs marți seară la Varșovia, unde a mulțumit Poloniei pentru rolul său în contextul războiului din Ucraina și al consecințelor acestuia, în calitate de aliat NATO la graniță.