Kia investește în materiale ecologice: Cum e afectat interiorul mașinilor

Cele mai recente mașini concept EV ale Kia, crossover-ul EV3 și sedanul EV4, prezintă efortul producătorului auto de a genera o imagine de marcă ecologică prin interioare folosind materiale naturale.

Reciclare

Linia viitoare a Kia de vehicule electrice la prețuri accesibile va avea interioare funky și chiar – la propriu – fungice.

În încercarea de a respecta mediul înconjurător, designerii Kia au mari speranțe să încorporeze miceliul, rădăcina de ciuperci asemănătoare cu părul alb, în interiorul vehiculelor. Substanța poate fi crescută și modelată în toate formele și dimensiunile pentru a crea materiale pentru amenajarea cockpit-urilor EV de mâine.

Citește și Kia a prezentat noua sa mașină electrică: Ce aduce nou și cât costă EV5

Rădăcina de ciuperci este doar una dintre ideile ieșite din cutie pe care Kia le are pentru a condimenta interioarele vehiculelor sale.

Producătorul auto sud-coreean a prezentat noua abordare luna aceasta la prezentarea EV Day, unde directorii au dezvăluit trei noi vehicule complet electrice. Crossover-ul EV5 și versiunile concept ale unui crossover EV3 mai mic și un sedan EV4 au prezentat toate cabine inovatoare.

Matrițele organice, bumbacul reciclat, lambriurile din fibre de cânepă și in, scaunele tricotate 3D și, bineînțeles, rădăcina de ciupercă miceliu fac toate parte din noua strategie a Kia care îmbrățișează natura. Pe drum, producătorul auto intenționează să folosească și plastic din gunoiul oceanic reciclat.

Materialele neobișnuite sporesc noile caracteristici de design menite să modernizeze cabinele Kia pentru era EV. Caracteristicile includ butoane de ascuns, mese de consolă glisante, iluminare ambientală, scaune subțiri, orificii de aerisire rotative unice în stil știft și un aspect larg orizontal al tabloului de bord pentru o ambianță deschisă și aerisit.

Concentrarea Kia asupra interioarelor ușoare de pământ începe cu crossover-ul EV9, care va fi lansat în Europa anul viitor. EV9 va introduce ceea ce compania numește cele 10 materiale obligatorii pentru o călătorie mai ecologică, pe bază de plante și fără piele.

Ciuperci

Crossover-ul electric folosește pe scară largă polietilen tereftalat și bioplastice, încorporând chiar și plase de pescuit aruncate pentru a crea unele dintre țesăturile și covoarele sale.

„Am spus că nu vom mai folosi piele”, a spus directorul de design Kia, Karim Habib. „Înlocuitorul, din punctul meu de vedere, este țesătura. Nu încercăm să obținem un lux opulent, de pluș. Încercăm să fim mai moderni”.

Kia intenționează să facă alegeri de materiale conștiente de mediu în centrul identității sale de brand, iar vehiculele electrice prezentate luna aceasta aici, în afara Seulului, prezintă în avans următorii pași.

Citește și Kia știe care este viitorul SUV-urilor: cum vor arăta noile modele în viitor

EV3 și EV4 folosesc fibre naturale în locul celor sintetice pe bază de carbon pentru a permite scaune mai ușoare și mai subțiri, în timp ce unele materiale din scaune și console sunt derivate din fibre de in. Cânepă ușoară și durabilă este folosită pentru a face masa consolă, care oferă o suprafață de lucru plană, care alunecă înainte și înapoi pentru acces pe scaunele din față și din spate.

Interiorul mesei console a fost cultivat, mai degrabă decât fabricat, notează Kia. Asta pentru că este făcut din rădăcină de ciuperci miceliu, care combină rezistența cu un finisaj moale la atingere.

Miceliul apare și în husele de perne ale banchetei din spate a lui EV4.

Gunoi din ocean

Designerii Kia au încorporat, de asemenea, tehnologia de tricot 3D, care este folosită pentru cămășile atletice și pantofii de alergare, în materialele scaunelor pentru a obține o textură ondulată distinctă, reducând în același timp nevoia de cusături și îmbinări. Aceasta, la rândul său, realizează zero deșeuri.

Interiorul „teracotă nisipoasă” în nuanțe de pământ al EV4 este derivat din pigmenți organici găsiți în rădăcina de nebunie și coaja de nucă.

Pe drum, Kia speră să recicleze gunoiul oceanic în articole precum brelocuri și covoare. Producătorul auto a colaborat cu The Ocean Cleanup din Țările de Jos pentru a aduna plastic din diverse zone de gunoi oceanice, unde curenții adună tone de deșeuri.

Citește și Kia are planuri mari pentru noul model electric: cât de puternic urmează să fie

Vara trecută, Kia a primit 55 de tone de plastic din marele petic de gunoi din Oceanul Pacific. Compania evaluează modul în care poate fi reciclat și utilizat în vehicule. Scopul său este de a reutiliza materialul din componente începând din 2026, ajutând la compensarea celor 440 de kilograme de plastic utilizate în prezent în vehiculul Kia obișnuit.

Există provocări. Plasticul recuperat și reciclat din gunoiul oceanic este considerabil mai scump decât plasticul reciclat tradițional. Iar calitatea variază foarte mult.

În plus, impactul asupra mediului va fi mic, aproape imperceptibil, cel puțin la început. Programul pilot al Kia lucrează cu acele 55 de tone de gunoi marine din Pacific. Dar, după socoteala The Ocean Cleanup, aproximativ 1,1 milioane de tone de gunoi de plastic nou ajung în oceanele lumii în fiecare an.