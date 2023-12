Jocul indie viral Only Up!, eliminat de pe Steam: ce spune dezvoltatorul despre această decizie

Joc indie viral Only Up! a fost eliminat de pe Steam. Dezvoltatorul are, pentru prima dată, nevoie de „liniște sufletească și vindecare” în timp ce planifică un proiect viitor.

Dezvoltatorul Only Up!, un joc indie viral de alpinism care a explodat în popularitate pe fluxurile Twitch, a eliminat titlul de pe Steam. După ce a primit acuzații de folosire a activelor care încalcă drepturile de autor și promovarea NFT-urilor, creatorul jocului a spus că intenționează să „pună jocul în umbră” din cauza stresului: „Ceea ce am nevoie acum este pacea minții și vindecarea”, a scris dezvoltatorul SCKR Games.

De ce nu mai e pe Steam jocul Only Up!

Dezvoltatorul a postat o actualizare pe pagina Steam a titlului explicând decizia, așa cum a fost observat pentru prima dată de PCGamesN.

„Sunt un dezvoltator solo și acest joc este prima mea experiență în Gamedev, un joc pe care l-am făcut pentru creativitate, pentru a mă testa și în care am făcut multe greșeli”, a scris SCKR Games pe Steam. „Asta m-a ținut sub mult stres în toate aceste luni. Acum vreau să las jocul în urmă. Și da. Jocul nu va mai fi disponibil în curând în magazinul Steam, asta am decis eu”.

Inspirat de „Jack and the Beanstalk”, dezvoltatorul a însărcinat jucătorii să urce prin labirinturi elaborate de țevi și alte obiecte care se întind spre cer. Lipsit de o funcție de salvare, jocul te readuce la început, după ce ai căzut.

„Ideea este că fiecare nivel succesiv a crescut miza din joc, cu cât urci mai sus, cu atât este mai dureros să cazi”, a scris dezvoltatorul.

Cu toate acestea, titlul a inclus o funcție de încetinire a timpului pentru a ajuta la reglarea fină a salturilor mai dificile. Conform datelor vizualizate de PCGamesN, Only Up! a atras până la 280.000 de spectatori simultan pe Twitch la apogeu. O prezentare YouTube de la „iShowSpeed” (Darren Jason Watkins) a strâns 5,6 milioane de vizualizări în două luni.