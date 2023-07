Silvia Popovici a fost o talentată actriță română care a făcut parte din Generația de Aur a teatrului românesc. Din păcate, ghinionul ei a fost legat de mariajul cu un înalt demnitar comunist.

Din cauza acestui fapt, cuplul Ceaușescu nu a avut o atitudine favorabilă față de ea, iar actrița a suferit consecințele acestor relații politice nefavorabile.

Astfel, Silvia Popovici a fost marginalizată în teatru și a avut de înfruntat dificultăți în cariera sa artistică din cauza presiunilor politice și a nepotrivirilor de opinii cu regimul comunist.

Despre Silvia Popovici

În 1954, Silvia Popovici a debutat ca actriță în filmul La mere, realizat de studenți. Dar adevărata ei faimă a venit în 1961, datorită interpretării remarcabile a rolului titular în pelicula de succes Darclee, regizată de Mihai Iacob.

În acest film, Silvia Popovici a conturat o excepțională imagine a celebrei soprane de origine română, Haricleea Darclee, iar în ariile interpretate a fost ajutată de vocea Artei Florescu.

Au urmat alte roluri memorabile în filme precum Omul de lângă tine (1961) și O dragoste lungă de-o seară (1963), ambele regizate de Horea Popescu, precum și în Pădurea Spânzuraților (1967), regizat de Liviu Ciulei.

Consacrarea definitivă în cinematograful românesc a venit odată cu debutul regizoarei Malvina Urșianu, care în 1967 a ales-o pe Silvia Popovici pentru rolul titular din filmul Gioconda fără surîs (1968).

Actrița a rămas fidelă colaborării cu Malvina Urșianu și au lucrat împreună la filme precum Serata (1971), Trecătoarele iubiri (1974), și Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu (1979). Aceste colaborări au adus noi culmi de apreciere și succes în cariera sa cinematografică.

Problemele cu Cabinetul 1 și 2

Silvia Popovici a strălucit în Generația de Aur a Teatrului Românesc, însă destinul său artistic a fost umbrit de nepotrivirea cu regimul comunist.

Deși talentul ei era incontestabil, nu i s-au oferit rolurile pe care le merita, din cauza căsătoriei sale cu demnitarul comunist Maxim Berghianu, o situație care nu a fost privită cu ochi buni de către cuplul Ceaușescu.

În ciuda eforturilor și contribuției sale remarcabile în teatru, Silvia Popovici a fost marginalizată din cauza presiunilor politice, care i-au împiedicat ascensiunea în carieră la nivelul pe care îl merită. Talentul și dăruirea ei artistică au rămas în umbră din cauza interferenței nefaste a politicii în lumea teatrului românesc.

„Față de Silvia Popovici conducerea de partid a avut o atitudine ostilă. Ostilă e puţin spus! Mie mi-a cerut oficial Ceauşescu ca Silvia să nu mai facă teatru şi film.

Întâi prin Maurer: Ar fi bine ca Silvia Popovici să intre în învăţământ, să nu mai facă teatru şi film, pentru că Nicu Ceaușescu are gânduri mari cu tine! Zic: Tovarăşe Maurer, eu când am intrat în partid, nu am intrat pentru gândurile nimănui, n-am aşteptat nici funcţii, nici poziţii. Am intrat din convingere! Ceauşescu s-a opus să mă căsătoresc cu Silvia. Mi-a spus: Orice profesie, doctor, inginer, ce vrei, dar nu artist! Nu știu de ce era aşa pornit”.

Silvia Popovici a murit în anul 1993, la doar 60 de ani, după o lungă suferinţă, dar și de inimă rea.