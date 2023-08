Istoria dramatică a Castelului Dunluce, care a apărut în Game of Thrones. Personaje legendare și povești cu fantome

Deși secolele care au trecut peste el și-au spus cuvântul în ceea ce privește aspectul Castelului Dunluce, o fortăreață în ruine care se află pe stâncile de pe litoralul de la Antrim (Irlanda), acesta rămâne la fel de apreciat chiar și în zilele noastre, atrăgând zeci de mii de vizitatori în fiecare an.

Indiferent dacă realizezi acest lucru (sau nu), probabil că ai văzut deja ruinele emblematice ale Castelului Dunluce, cocoțate deasupra unei stânci semețe irlandeze, pe undeva, într-un film, o imagine sau cine știe pe unde.

În cazul în care te interesează aspectul, află că acest castel a avut parte de câteva apariții în Game of Thrones, dar și pe coperta albumului trupei rock Led Zeppelin, Houses of the Holy. Mai mult decât atât, a fost chiar sursa de inspirație pentru cetatea Cair Paravel din Chronicles of Narnia.

Cu toate acestea, dincolo de toate aparițiile sale în cultura modernă, Castelul Dunluce ascunde o istorie mai mult decât bogată, iar uneori, trebuie să recunoaștem, realitatea este cea mai frumoasă poveste, ea inspirând deopotrivă ficțiunea.

O parte din istoria sa complexă o reprezintă oamenii care l-au numit acasă, la un moment dat, dar și satul care a existat cândva în jurul lui.

Adăugând puncte la doza de misticism a locului, legendele vorbesc despre personaje istorice, dar și despre fantome supărate care se presupune că ar bântui chiar și azi zidurile sterpe ale castelului.

Locația și arhitectura uimitoare a castelului Dunluce

Amplasate pe fundația unui afloriment de bazalt medieval, ruinele Castelului Dunluce au vedere la valurile care se sparg în stânci ale canalului Atlanticului de Nord al Irlandei. Castelul este situat în Antrim, cel mai apropiat oraș fiind Bushmills, gazda faimoasei distilerii cu același nume.

Dunluce este compus din două secțiuni principale; clădirile exterioare și miezul efectiv al castelului. Fiecare este acum legat de celălalt printr-un pod de piatră care ține locul unui pod mobil, folosit odinioară, la începuturi.

În plus, există două turnuri pe colț folosite inițial pentru apărare, fiecare cu diametrul de aproximativ 9 metri. În interior se afla două tunuri confiscate inițial de pe o navă spaniolă numită Girona.

Sub stâncă se află o mică deschidere numită Peștera Sirenei. Locația a fost probabil folosită pentru evadări, deoarece este ferită de ochii lumii, fiind un loc ideal pentru ascunzătoare.

Arheologii au găsit dovezi ale grajdurilor de cai, locuințe pentru oaspeți și o fabrică de bere, ceea ce arată că, în trecut, în jurul castelului, exista un sat. Cu toate acestea, o mare parte a fostei localități rămâne neexcavată.

Chiriașii istorici ai Castelului Dunluce

Richard de Burgh, al doilea conte de Ulster, este, cel mai probabil, cel care a pus bazele castelului original, în secolul al XIII-lea.

Alte înregistrări indică faptul că fie John de Courcy, fie cineva din familia De Maundeville, ar fi putut contribui la construcția acestuia. Oricare ar fi adevărul, familia MacQuillan a fost prima familie documentată care a trăit în Castelul Dunluce, în anul 1513.

Aliați inițial, membrii clanulului MacQuillan și cei ai clanului MacDonnell au devenit dușmani pe viață, după o trădare a celor din urmă. Au urmat multe conflicte și, în cele din urmă, familia MacDonnell i-a înlăturat pe cei din MacQuillan și au preluat castelul. Evident, familia McDonnell a devenit „șefă” peste zona Antrim.

Totuși, această situația a durat doar o perioadă scurtă de timp. Regina Elisabeta I a Angliei a asediat apoi castelul, deoarece ar fi fost geloasă pe puterea sa locală. În cele din urmă, ea a returnat clădirea Clanului McDonnell, cu condiția să-i jure credință.

Ulterior, rebeliunea cunoscută sub numele de Războiul de Nouă Ani a pus toată Irlanda sub stăpânirea Angliei, în 1603.

În 1641, o armată irlandeză a preluat castelul Dunluce și a ars satul din jur. Apoi, în bătălia de la Boyne, din 1690, soții MacDonnell au fost forțați să plece, iar castelul a fost complet abandonat. Toate ravagiile războiului și-au luat tributul, iar reședința cândva minunată a devenit, la scurt timp, o ruină.

Familia MacDonnell deține încă din punct de vedere teoretic proprietatea și astăzi, dar aceasta este protejată.

Agenția de Mediu din Irlanda de Nord se ocupă, în prezent, de castel și de împrejurimi.

Legendele și moștenirea acestei cetăți de poveste: fantoma lui Maeve

Poate cea mai interesantă legendă din jurul Castelului Dunluce este cea care vorbește despre fantoma lui Maeve, singura fiică a lordului MacQuillan.

Conform legendei, lordul ar fi închis-o pe tânăra Maeve într-unul dintre turnurile castelului pentru că ar fi refuzat o căsătorie aranjată cu un băiat pe nume Rory Óg, după cum se spune povestea.

Maeve ar fi avut deja un iubit secret pe nume Reginald O’Cahan, iar cei doi plănuiau să fugă pentru a putea fi împreună. Povestea amintește destul de mult cu cea a lui Romeo și a Julietei, deoarece clanurile MacQuillan și O’Cahan erau rivale, astfel că iubirea lor avea șanse minime de a fi lăsată în pace.

Într-o noapte întunecată și furtunoasă, Reginald a venit după Maeve, iar cei doi au fugit sărind într-o barcă cu vâsle care aștepta în afara Peșterii Sirenei. Cu toate acestea, marea era nervoasă, iar barca s-a clătinat, iar în cele din urmă a fost înghițită de valuri. Tinerii îndrăgostiți au fost aruncați din barca și au pierit în apele Oceanului Atlantic.

Cei care vizitează astăzi castelul spun că, dacă ești foarte atent, poți încă auzi strigătele lui Maeve, atât în turnul cu pricina, cât și în împrejurimi.

Există, de asemenea, o legendă care spune că o parte din Castelul Dunluce s-ar fi prăbușit în ocean. Se presupune că acea parte a clădirii, despre care se vorbește, situată chiar deasupra Peșterii Sireneit, s-ar fi prăbușit în 1639.

Legenda spune că tragedia a dus la moartea mai multor oameni, singurul supraviețuitor fiind un băiat.

Chiar și în lipsa miturilor, Castelul Dunluce rămâne una dintre cele mai fascinante clădiri din istoria Irlandei și, fără dar și poate, merită vizitată de orice turist care se întâmplă să ajungă prin acele locuri fascinante.

Iar dacă istoria te pasionează mai puțin, poți să te întorci la începutul articolului, acolo ude îți povesteam despre legătura pe care acest vestigiu istoric o are cu Game of Thrones, Led Zeppelin sau chiar Narnia.