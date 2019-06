HBO a început filmările pentru următorul serial Game of Thrones

HBO este gata să-ți livreze un nou serial în universul Game of Thrones. filmările au început, iar povestea este scrisă de scenarista din spatele Kick-Ass.

Game of Thrones s-a încheiat, însă cu toții știam că acolo nu este sfârșitul. HBO nu putea, pur și simplu, să renunțe la cel mai de succes serial TV din toate timpurile. Mulgi vaca până nu mai dă lapte.

Cei de la Entertainment Weekly au dezvăluit că filmările pentru viitorul serial HBO în universul Game of Thrones au început. Acestă producție este un prequel și acțiunea are loc cu mii de ani înaintea evenimentelor pe care le-am văzut deja.

Filmările au început în Irlanda, un loc familiar pentru echipa Game of Thrones. Cu toate acestea, oficialii HBO nu au confirmat că filmările au început și despre această veste au spus că „nu confirmăm producția. Ei (n.r Entertainment Weekly) speculează pe baza altor informații”.

Ce știm despre noul serial Game of Thrones

Bun, și ce știm despre acest nou serial? Păi știm că Naomi Watts va interpreta rolul unei „persoane carismatice care ascunde un secret întunecat”. Mai știm că în acest serial vor mai apărea Jamie Campbell Bower (Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1), Georgie Henley (The Chronicles of Narnia) and Miranda Richardson (Harry Potter and the Goblet of Fire).

Serialul „ne prezintă epoca apusă a eroilor și vom afla secrete oribile ale istoriei Westeros-ului, dar și adevărata origine a morțiilor vii, dar și misterele Estului și legendele familiei Stark”.

Dacă ai fost dezamăgit de modul în care a fost scris ultimul sezon din Game of Thrones atunci nu ar trebui să te îngrijorezi în legătură cu această nouă producție. D.B Weiss și David Benioff, creatorii serialului, vor trece la a realiza o serie nouă Star Wars, iar aici vor avea doar rol de producători executivi.

Jane Goldman, cea care a mai scris X-Men: Days of Future Past, Kick-Ass și Kingsman: The Secret Service, se va ocupa de scenariul noului serial HBO.