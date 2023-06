Cosmin Contra, la un pas de infarct la Dinamo. „Pablo Cortacero a venit cu nevasta și a scos un cec de 500 de milioane de euro”

Cosmin Contra a plecat de la Dinamo în decembrie 2020, dar are în continuare un gust amar după coșmarul pe care l-a trăit la echipă. Fostul internațional a acordat un interviu în care a dezvăluit că și-a pus în pericol sănătatea, după ce a fost convins de „proiectul” pe care i l-a propus Pablo Cortacero. Este convins că dacă mai rămânea la Dinamo ar fi făcut infarct.

Cosmin Contra este convins că la Dinamo s-au întâmplat lucruri necurate în mandatul lui Pablo Cortacero. Omul de afaceri spaniol a cumpărat clubul, în anul 2020, cu un euro, de la fostul patron, Ionuț Negoiță, și s-a angajat să plătească datorii de aproape opt milioane de euro, dar a și promis investiții de multe zeci de milioane de euro. Guriță s-a crezut la „Real Madrid în varianta românească”.

„Uite, la prima vizită a lui Cortacero la București, a venit cu soția și cu cei doi copii. Am fost să mâncăm în Herăstrău. A prezentat proiectul și mi-a arătat o hârtie cu 500 de milioane de la o bancă pe care puteam să o scot și eu dacă aveam un prieten la o bancă.

Antrenorul a fost prezentat la echipă în vara anului 2020, iar în scurt timp i-au fost aduși mai mulți jucători cu contracte de zeci de mii de euro. Salariile nu au fost însă plătite, iar fotbaliștii s-au revoltat. Pablo Cortacero spunea mereu că a trimis banii, dar că transferul bancar durează câteva zile. Sumele promise nu au ajuns niciodată în conturile clubului.

Cosmin Contra și-a dat demisia de la Dinamo în luna decembrie a anului 2020. Marea lui supărare este că fanii nu au crezut că și el a fost unul dintre cei păcăliți de Pablo Cortacero.

„M-a durut pentru că nu m-au crezut. Ei (n.r. suporterii lui Dinamo) și-ar fi dorit să rămân în tot acel an. Dar fizic n-am mai putut. Tot mental, n-am mai putut. Și eu, care sunt puternic, în momentul ăla am spus stop. Îți dai seama cum eram eu în momentul ăla din viața mea. Nu-mi risc sănătatea pentru niște spanioli mincinoși și niște răufăcători ca să zic așa, niște delincvenți! Pentru că îi consider delincvenți pe acei spanioli.

Cu absolut nimic nu mă simt vinovat! Doar că am avut încredere în niște spanioli care m-au făcut să cred că voi duce Dinamo în Champions League și am ajuns eu să fiu aproape să fac infarct din cauza lor”, a spus mai Cosmin Contra pentru sursa citată.