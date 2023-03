INTERVIU Samsung a premiat câștigătorii celei cea de-a opta ediții Stream Your Dream, dedicată creatorilor de conținut pasionați de mobile gaming și montaj video

Samsung România a încheiat o nouă ediție Stream Your Dream, memorabilă. Anul acesta, proiectul a susținut creatorii de conținut pasionați de gaming și montaj video aflați la început de drum pe Youtube. Echipa Playtech a discutat cu cei trei câștigători și a aflat chiar de la ei ce planuri de viitor au.

Participanții la concurs și-au dus pasiunea la următorul nivel cu noua serie Galaxy S23.

Așadar, Samsung a organizat pe 30 martie un workshop în cadrul proiectului Stream Your Dream, dedicat viitorilor creatori de conținut. 15 tineri aleși pe bază de înscrieri au avut ocazia să afle de la 3 mentori – Goguci, Reddysh și Bogdan Techeș – ce înseamnă să faci carieră din creare de conținut și cum poți realiza materiale relevante pentru YouTube în zona de gaming, entertainment, dar și photo/video.

Ana Udriște, fondatoarea Avocatoo, le-a vorbit participanților despre aspectele legale de care trebuie să țină cont orice creator de conținut, în timp ce Sorin Sfetcu, Industry Manager Google România, i-a familiarizat cu ceea ce înseamnă digital marketing.

Goguci, visual artist și parte din Team Galaxy, le-a dezvăluit participanților cum poți crea fotografii și video-uri uimitoare folosind un smartphone, dar și ce instrumente de editare utilizează în proiectele lui.

Reddysh (Irina Simion), una dintre cele mai populare gamerițe din România, parte din Team Galaxy și programul Samsung – GRL Power, le-a vorbit tinerilor despre gaming content creation la feminin și cum să construiești o comunitate internațională de urmăritori.

Bogdan Techeș, vlogger și content creator, parte Team Galaxy, a abordat tema divertismentului pe YouTube, cum poți găsi teme relevante pentru video-uri, cum să menții comunitatea activă și cum să editezi conținut creat într-un mod creativ.

Cei 15 tineri au fost împărțiți în trei grupe, fiecare grupă având un mentor dedicat și un passion point pe care să se axeze: Goguci – foto-video, Bogdan Techeș – entertainment, Reddysh – gaming. La final, fiecare grupă a primit provocarea de a crea un video de două minute folosind un telefon din seria Galaxy S23, pornind de la următoarele teme:

– gaming: o serie de video reviews pentru jocul Stumble Guys

– entertainment: o emisiune pentru YouTube, fiecare membru al echipei având propria rubrică

– photo/video: Bucureștiul prin lentila Galaxy S23

Fiecare mentor a ales la final un câștigător al grupei, iar un reprezentant Samsung a stabilit clasamentul final – locul I, II și III.

Câștigătorii:

Locul I – Mihai Alexandru (B Matic)

Locul II – Fabian Coman

Locul III – Curea Cristian

În cadrul workshop-ului a fost acordată și o mențiune specială pentru surorile pasionate de gaming – Simion Ana-Maria si Simion Cristina.

“A fost o experiență inedită, în care am învățat să fac lucruri noi, altfel decât sunt obișnuit să fac. Zona de confort a tins spre zero. A fost, în același timp, o ocazie să cunosc creatori foarte buni. Overall, recomand tuturor care se îndreaptă spre o carieră în zona aceasta sau aspiră la una, să meargă spre experiențe de genul acesta, ajută enorm. Pentru mine, viitorul este un pic mozaic, e un hibrid între pasiunile pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului în zona de DIY, sculptura de clei și meseria mea de director de imagine. Îmi doresc ca ceea ce voi crea să inspire creatorii să-și „atace” cele mai autentice instincte”, ne-a spus Alexandru Mihai.

“A fost primul eveniment de genul acesta la care am participat. A fost o experiență unică, unde mi-am arătat cunoștințele, talentul și imaginația, toate combinate într-un timp foarte scurt. Am cunoscut oameni minunați, am făcut networking și am arătat oamenilor ceea ce fac. În viitor vreau să mă axez pe partea de video content, storytelling, photo-video pentru Instagram și TikTok”, ne-a spus Fabian Coman.

“A fost o experiență foarte plăcută și foarte intensă, în același timp. Practic, eu m-am înscris cu câteva zile înainte, iar ieri, în ziua evenimentului, a fost totul foarte condensat: partea teoretică și informativă, în care am învățat diverse, cum ar fi cum să-ți administrezi un cont de social media, dar și anumite lucruri ce țin de gradul de conținut. La finalul zilei, am avut bucuria să fiu printre cei premiați și sigur că asta a făcut experiența cu atât mai frumoasă. Îmi doresc să continui munca pe care am depus-o până acum. Eu am evoluat în două direcții. Pe YouTube, am făcut interviuri, am început din pandemie, iar de aproximativ un an, am început pe TikTok o serie de videoclipuri în care informez, în special tinerii, pe subiecte ce țin de educație și nu numai”, a spus Cristian Curea.