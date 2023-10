INTERVIU National Geographic – Building Impossible: Povestea celor mai complicate și impresionante clădiri din lume, cu Daniel Ashville

În această toamnă, National Geographic îți prezintă o serie de construcții absolut uimitoare care depășesc limitele imaginației umane, în noul lor serial documentar, Building Impossible (Construcții Imposibile, cu Daniel Ashville).

Prezentată de expertul britanic în construcții, Daniel Ashville, această producție va avea premiera pe data de 10 octombrie și va spune povestea unor proiecte revoluționare, construite la limita dintre posibil și imposibil.

Building Impossible with Daniel Ashville te invită, într-o călătorie fascinantă prin cele mai dificile și extraordinare proiecte din întreaga lume, în ceea ce privește construcțiile și „how it’s made”.

Această serie, compusă din șase episoade, depășește, astfel, limitele a ceea ce este considerat fezabil, prezentând minuni arhitecturale care sfidează imaginația.

Daniel Ashville se alătură echipelor care construiesc proiecte uluitoare, de la poduri și tuneluri, până la stadioane sportive și altele, fiecare episod punând în lumină abilitățile, tehnologia și geniul ingineresc care fac totul posibil.

Echipa Playtech a avut oportunitatea de a-i adresa câteva întrebări lui Daniel Ashville.

Playtech: Spune-le, te rog, cititorilor noștri de ce ar trebui să urmărească Building Impossible with Daniel Ashville, pe National Geographic? Este o emisiune „pentru toată lumea” sau numai pentru cei pasionați de domeniul construcțiilor?

Daniel Ashville: E un documentar pentru absolut toată lumea, nu este numai pentru cei pasionați de clădiri și inginerie. E mai mult despre povestea din spate.

Sunt foarte entuziasmat în ceea ce privește acest domeniu și vreau să arăt lumii că indiferent cât de mare este o clădire sau un proiect, cu toții putem înțelege procesul din spate. Nu este chiar atât de complicat. E ca și cum ai face o casă, însă cu mai multe zerouri la final.

Încerc să explic asta cât mai clar posibil. Lucrez cu echipa pe teren și sunt anumite momente în emisiune care implică pericol, în momente cheie ale construirii acestor clădiri.

Playtech: Am citit pe profilul tău de LinkedIn că deții mai multe companii în domeniul construcțiilor. Poți să ne spui ce faci atunci când nu filmezi pentru National Geographic?

Daniel Ashville: Când nu filmez pentru National Geograpic, mă ocup de un grup de firme de construcții din Marea Britanie. Construim case, conducem camioane, importăm beton, piatră, etc. Construim dar, în același timp, furnizăm servicii altor companii din nișa noastră.

Între timp, mă ocup de canalul meu de YouTube, unde documentez absolut tot ceea ce fac, pentru urmăritorii mei.

Playtech: Ești foarte cunoscut în Marea Britanie, însă nu încă în România. Cum ți-ai început drumul în viață, în ceea ce privește meseria ta? A existat „acea idee” de la care a început totul?

Daniel Ashville: Nu știu sigur dacă a existat o idee primordială în ceea ce privește startul meu în viață, dar mereu am fost pasionat de construcții, aveam seturi lego, trenulețe, mașinuțe…

Dacă alți copiii voiau încălțări noi de firmă, eu voiam un trenuleț. Stăteam în living și mă jucam ore în șir cu trenulețele mele, încercam să construiesc din lego fără să folosesc de instrucțiuni.

Am început să lucrez în construcții în anul 2006. Mi-a luat mulți ani, dar încetul cu încetul am reușit să fac totul organic, fără artificii.

Cum a primit Daniel Ashville oferta de a prezenta noua emisiune de la National Geographic, Building Impossible

Playtech: Cum ai reacționat în momentul în care National Geographic ți-a propus să devii gazda show-ului Building Impossible?

Daniel Ashville: De fapt, povestea s-a derulat tocmai invers. Uite cum s-a întâmplat: am cumpărat o mașinărie de 16 tone și am făcut un clip video pe YouTube, filmând cum am adus-o. S-au închis drumuri, au existat copaci loviți, pentru că mașinăria era imensă.

Producătorii care lucrează cu National Geographic au văzut clipul, m-au contactat și mi-au spus: „Dacă ai avea posibilitatea de a face orice emisiune, despre ce ar fi vorba în ea?”.

Am povestit cu ei despre cum ar fi să merg în întreaga lume și să construiesc diferite lucruri. Nu voiam să stau și să filmez, ci să particip la construcție, să muncesc cu mâinile, să conduc camioane.

Au pus totul pe hârtie, au mers cu proiectul la National Geographic și au zis: „Acesta este tipul, asta știe să facă, asta vrea să facă”, iar National Geographic a acceptat. Așa că, iată-ne aici!

Playtech: Printre episoade, există două care vorbesc despre LA Mega Stadium sau despre LA Mega Sphere. Care este, dintre toate, episodul tău preferat din acest sezon?

Daniel Ashville: Toate sunt favoritele mele, însă din motive diferite. Fiecare dintre ele este special pentru mine.

Îți zic un lucru: sfera din Las Vegas va schimba lumea în ceea ce privește tehnologia și este, în sine, o operă de artă. Pe viitor, toată lumea va trebui să se schimbe pentru a ține pasul cu această invenție.

În interior are ecrane de 16K, iar exteriorul te poate face să crezi că a aterizat Luna pe Pământ sau chiar planeta Marte.

Zilele trecute au fost publicate niște imagini pe rețele de socializare în care oamenii puteau vedea sfera transformându-se într-un ochi uriaș care se deschide, se închide, totul foarte realistic.

LA Mega Stadium va schimba, de asemenea, modul în care oamenii percep competițiile sportive. Orice loc ai avea în acest stadion, poți spune că ai parte de cel mai bun loc. Nu contează dacă stai acolo sau dincolo, toate locurile sunt bune.

Playtech: Cât timp a durat să filmați toate episoadele și ai fost pus vreo secundă în pericol fizic la filmări?

Daniel Ashville: Fiecărui episod i-au fost alocate între cinci și șase zile de filmare. Mi-a trebuit cam o zi să trec de la punctul A la punctul B, în afară de Africa de Sud, unde am avut nevoie de două zile pentru tranzit.

Nu am fost niciodată în pericol real, fiindcă siguranța noastră este o prioritate, dar au fost unele momente ieșite din comun. Spre exemplu, la Sfera din Las Vegas a trebuit să lucrez la aproximativ 100 de metri altitudine, să merg pe spații înguste, iar eu port 49 la picior.

La început m-am speriat, dar apoi n-am avut de ales și a trebuit să găsesc o metodă să mă calmez, ca să pot duce proiectul la bun sfârșit. Dar nu am fost, cu adevărat, în niciun pericol fizic.

Playtech: Există vreo întâmplare amuzantă de la filmări pe care ne-ai putea-o povesti?

Daniel Ashville: Evident, sunt multe povești amuzante pe care ți le-aș putea povesti. Spre exemplu, atunci când am lucrat în Statele Unite ale Americii, am colaborat cu mulți lucrători în oțel, iar pentru acești lucrători, camaraderia este foarte importantă. Accentul este pus pe „frăție”. Își salvează frecvent viețile unii altora, se ajută tot timpul.

Fiindcă eu eram nou în echipă, au considerat că trebuie să fiu inițiat, așa că mă tot tachinau. M-au rugat să merg să caut ceva ce nu era acolo. Mi-am pierdut mai bine de două ore din timp încercând să caut acel lucru inexistent. Toată lumea știa că este vorba despre o farsă, mai puțin eu.

Atunci nu mi s-a părut prea amuzant, dar acum mi se pare.

Playtech: Am observat că ești destul de popular pe YouTube, judecând după numărul de vizualizări și al interacțiunii din rubrica de comentarii. Cum ți-a venit ideea să devii „influencer” pe nișa de construcții?

Daniel Ashville: Competitorii mei din industria construcțiilor sunt la a doua, a treia, chiar a patra generație, meseria transmițându-se, în cazul unora, de la tată la fiu, de la mamă la fiică – și așa mai departe.

Așadar, aveam nevoie de o metodă de a scoate în față compania înființată de mine, ca să mă cunoască lumea, să pot răzbi.

Am început să postez pe social media, pe Instagram, am învățat cum să fac SEO pe Google, practic orice am putut pentru a-mi face compania cunoscută publicului larg.

Voiam să-mi pun „pe tapet” afacerea, așa că am încercat să vorbesc despre întrebările care mă frământau pe mine, în caz că altcineva se confruntă, la rândul său, cu unele similare, crând, în acest fel, o comunitate.

