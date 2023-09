INTERVIU Flavours of Romania pe Netflix, cu Charlie Ottley, documentarul care ne pune țara pe harta lumii: “România se vindecă”

Cutreierând opt regiuni istorice ale României, serialul documentar românesc Flavours of Romania prezintă cultura, gastronomia și frumusețea naturală a țării, dar și nevoia lor de conservare. Prima ediție a documentarului Flavours of Romania a fost cel mai vizionat documentar al serviciul de streaming Netflix în 2020.

Premiera internațională a fost pe 01.12.2017 și documentarul realizat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, cel care a promovat țara noastră prin documentarul „Wild Carpathia”, poate fi vizionat şi pe Netflix.

Echipa Playtech a discutat cu jurnalistul britanic Charlie Ottley, într-un interviu în care am aflat mai multe detalii despre sezonul al doilea din Flavours of Romania, care va fi difuzat pe Netflix, din septembrie. Sezonul al doilea va avea tot nouă episoade, precum primul sezon, prezentând regiunile istorice ale țării în încercarea de „a surprinde spiritul României cu povești, arome, sunete și aventuri noi”.

Playtech: Ce părere aveți despre România, după ce ați filmat pentru Wild Carpathia și Flavours of Romania? Care sunt părțile bune și rele?

Charlie: Cât timp ai? Acesta este subiectul unei cărți. Dacă încep această întrebare, nu voi termina, așa că este suficient să spun că cea mai mare parte a ceea ce cred este inclus în sezonul 2 din Flavours of Romania. Spre deosebire de sezonul 1, a fost o călătorie foarte personală și am dat tot ce am acestei noi serii, în încercarea de a crea o foaie de parcurs pentru viitorul turismului rural.

Playtech: Povestiți-ne cum ați început proiectul Flavours of Romania, de ce și cum ați ales subiectele, personajele?

Charlie: Seria este continuarea seriei noastre de Travel Channel Flavours Of, care a culminat cu nouă serii între 2000 și 2010. Cu toate acestea, am schimbat formatul, pentru a include o abordare mai critică și pentru a introduce nu doar cele bune, ci și cele rele și, uneori, chiar și cele urâte! Așa că pentru versiunea românească am dorit să oferim un instantaneu al țării, să încercăm să surprindem spiritul României și să inspirăm cetățenii și străinii deopotrivă să se îndrăgostească de peisaje, culturi diverse, gastronomie și patrimoniu istoric. În acest scop, am încercat să atingem un echilibru de ritm, cu scene muzicale, scene de gătit, aventură, meșteșuguri, monumente și personaje care inspiră. Am ales oameni care au realizat ceva remarcabil sau care au o perspectivă specială asupra regiunii lor sau a modului lor de viață. Desigur, există câteva locuri incredibile pe care nu am avut timp sau nu am reușit să le includem, dar aceasta este doar o bucată sau un instantaneu în cele nouă mari regiuni istorice. România are atât de multe locații uimitoare, încât nu a fost efectiv timp să le includem pe toate, în ciuda faptului că timpul de rulare este aproape dublu față de primul sezon.

Playtech: S-a schimbat ceva în România de la lansarea primului sezon al documentarului de pe Netflix? Și dacă da, ce anume?

Charlie: S-au schimbat multe, din păcate o mare parte din regiunile istorice, în special din Bucovina și Maramureș, au fost compromise de o dezvoltare insensibilă sau necorespunzătoare. Satele tradiționale din lemn sunt înglobate de beton și ciment, casele din lemn sunt arse sau vândute pentru lemn de foc, în timp ce oamenii încalcă reglementările de planificare pentru a construi orice vor. Se pare că nu există o reglementare de planificare semnificativă, așa că peisajele emblematice care ar fi făcut această țară unică și o destinație incredibilă în Europa se pierd pentru totdeauna. Este tragic când te gândești că Italia, Spania și Marea Britanie, de exemplu, au reușit cu toate să păstreze această moștenire arhitecturală, dar aici nimănui nu pare să-i pese, așa că în fiecare an România devine o țară mai urâtă. Acestea fiind spuse, există un grup restrâns de oameni care sunt din ce în ce mai proactivi în acest sens, construind noi cabane ecologice care încorporează designul tradițional și modern și care se armonizează cu mediul rural, dar sunt mici ca număr în comparație cu cei care construiesc fără respect pentru împrejurimile lor.

Playtech: Ce ne puteți spune despre cel de-al doilea sezon din Flavours of Romania?

Charlie: Este unic în mai multe moduri. Cred că acesta este primul documentar din lume care folosește drona FPV într-o măsură atât de mare, în special cu fotografiile de conducere care oferă spectatorilor un sentiment visceral de a călători cu noi prin cele nouă regiuni istorice. Ne oferă, de asemenea, șansa de a arăta mult mai multe peisaje uluitoare decât oricând. Fiecare episod este aproape dublul duratei unui episod din primul sezon și este plin cu de două ori mai multe articole, cu interviuri și mult mai multă acțiune. De asemenea, am încercat să aprofundez istoria incredibilă a României, folosind monumentele pe care le vizităm de-a lungul drumului, pentru a afla mai multe despre trecut, de la daci până la istoria recentă și dispariția comunismului.

Playtech: Primul sezon din Flavours of Romania, deși este lansat pe Netflix, nu este disponibil la nivel mondial, în toate țările în care este disponibil serviciul de streaming. Se va schimba ceva în ceea ce privește disponibilitatea sezonului 2, știți lista exactă a țărilor în care oamenii pot urmări acest documentar minunat?

Charlie: Din păcate, emisiunea va fi disponibilă pentru vizionare doar pe Netflix România și Moldova în primă instanță. Totuși îmi păstrez drepturile de difuzare pentru alte teritorii și lucrez cât pot de mult pentru a-i determina pe alți radiodifuzori interesați să extindă regiunile în care va fi disponibil.

Playtech: Există planuri pentru un sezon 3 din Flavours of Romania? V-ați decis încă sau nu depinde complet de dvs?

Charlie: Nu in acest moment. Am dat tot ce am acestui documentar, Flavours of Romania, am spus tot ce pot spune pentru moment și cred că probabil este timpul să mă opresc și sper să las efectele acestuia să se observe. Există o mulțime de mesaje puternice de conservare în noua serie și nu vreau să umplu cu noroi apele, încercând să adaug la ele. De asemenea, după asta, oamenii probabil merită o pauză, așa că aș dori să mă concentrez, poate, pe a ajuta la promovarea altor țări precum Georgia sau Albania. Mai există totuși o serie pe care aș dori să o fac aici în România despre multele mistere pe care le conține această țară în granițele sale – de la Munții Bucegi până la păduri bântuite, bisericile rupestre pe care le găsesc la nesfârșit fascinante sau peșterile Limanu și forturile dacice nedescoperite, de exemplu.

Flavours of Romania sezonul doi are premiera pe Netflix pe 20 septembrie

Colegul nostru Alexandru Puiu, redactor-șef Playtech, are o frumoasă pasiune pentru mixologie, fiind recunoscut la noi în țară pentru cocktailurile inedite pe care le creează cu măiestrie. Astfel, observându-i talentul, Charlie Ottley l-a invitat să filmeze pentru un episod din cel de-al doilea sezon al documentarului Flavours of Romania. Alex a făcut un cocktail inovativ despre care puteți citi mai jos.

În urmă cu câțiva ani, mă uitam cu fascinație la Flavours of Romania pe Netflix, un documentar realizat de Charlie Ottley care a făcut o treabă grozavă în a calcula echilibrul între fascinația pentru meleaguri mioritice și drama României moderne inundată în birocrație, ipocrizie și lipsă de respect pentru tot ce este frumos la noi în țară. Câțiva ani mai târziu, se lucrează intens la realizarea celui de-al doilea sezon, iar la invitația aceleiași echipe grozave, mi-am manifestat pasiunea pentru mixologie în fața camerei. Am vorbit despre ingrediente locale, despre o pălincă românească complet diferită pe care o mai fac doar mână de oameni din Apuseni, despre respectul pentru tradiție și entuziasmul pentru modernitate, despre leuștean. O oportunitate cu care probabil nu mă voi mai întâlni prea curând, ce s-a întâmplat ieri la Raven’s Nest – The Hidden Village este undeva deasupra României din multe puncte de vedere. Un univers aproape sălbatic, un colțișor de munte cum prea puțini oameni mai au ocazia să experimenteze în 2023, o mângâiere pe retină ca un sărut pe frunte de la o bunicuță care are toată energia din lume să-ți amintească ce este cu adevărat important pe acest pământ. Faptul că seara s-a terminat cu un Jam Session de la Subcarpați nu a făcut decât să completeze un tablou care, din moment în moment, mă emoționa cum nu au mai făcut-o multe lucruri, de mulți ani. Mi s-a strâns un pic inima și când am făcut Margarita mea cu Leuștean pentru doi dintre artiștii pe care îi respect cel mai mult în țărișoara noastră. Mulțumesc Andrei pentru transport, sunt foarte bucuros că am împărtășit aceste momente cu tine. Următorul sezon din Flavors of Romania, în care voi poposi și eu pentru câteva cadre, ar trebui să apară pe Netflix în această toamnă, scrie Alexandru Puiu, pe pagina sa de Facebook.

Playtech: Ce ne puteți spune despre cocktailul românesc al colegului nostru Alexandru Puiu, un daiquiri ușor picant cu leuștean? Ce părere aveți despre această inovație?

Charlie: Mi-a plăcut leușteanul, evident, acidulat, citric și delicios. Cred că Hemingway ar fi ales asta deasupra semnăturii lui Daiquiri dacă i s-ar fi dat posibilitatea de a alege. Așadar, felicitări lui Alex, unul dintr-o nouă generație de români care combină cele mai bune expertize tradiționale cu inovația și creativitatea!

Playtech: Cum vedeți efortul guvernului României în promovarea potențialului turistic al țării noastre? Le puteți da câteva sfaturi, soluții?

Charlie: Așa cum am spus cu multe ocazii anterioare, până de curând nu am avut un minister al turismului, în niciun sens real. Cu toate acestea, acum avem o nouă echipă care este mult mai proactivă și receptivă la idei și inițiative noi. De exemplu, colaborăm cu ei pentru a crea opt filme noi pentru difuzarea la BBC World în Europa, în octombrie, ceea ce este extrem de interesant și ne va oferi șansa de a arăta lumii toate minunile și aventurile pe care România le are de oferit vizitatorilor străini. Va fi pentru prima dată când un Minister al Turismului din România face reclamă pe un canal de știri global, așa că sper că lucrurile vor începe, în sfârșit, să arate bine.

Playtech: Care sunt planurile dvs pentru viitor? Ne puteți spune despre alte proiecte ale dvs în România sau în străinătate?

Charlie: După cum am menționat mai devreme, ne-am dori să ne folosim expertiza pentru a ajuta la promovarea altor țări din Europa de Est și în continuare să dezvoltăm noi modalități de promovare a imaginii României în străinătate. De asemenea, vreau să refac câteva dintre cele mai importante case tradiționale din satul nostru și să arăt cum poți lua o casă istorică din lemn și să o faci potrivită pentru viața modernă. Poate că anul viitor voi scrie și o emisiune de stand-up comedy pe linia României, dintr-o perspectivă străină, care să evidențieze toate contradicțiile amuzante și idiosincraziile pe care le cunoaștem și le recunoaștem cu toții despre această țară.