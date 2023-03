INTERVIU Dwayne Fields, exploratorul care călătorește în cele mai periculoase locuri de pe Pământ: când și unde poți vedea reality show-ul de supraviețuire 7 Toughest Days

Emisiunea 7 Toughest Days îl urmărește pe Fields în timp ce experimentează unele dintre cele mai extreme și mai periculoase locuri de pe Pământ, timp de șapte zile, iar sarcina lui este să se mențină în viață pe el și pe mica sa echipă de filmare și să-i conducă la un punct de extracție. Premiera reality show-ului de survival 7 Toughest Days (7 zile foarte grele) va avea loc pe 22 martie, la 21:00, și va fi difuzat pe National Geographic.

Aventurierul Dwayne Fields merge în unele dintre cele mai neprimitoare locuri de pe pământ, unde forțele naturii fac legea și condițiile sunt dintre cele mai dure. În doar șapte zile, acesta trebuie să ajungă în siguranță înapoi în civilizație, depășind provocările fizice și psihice care îi stau în cale.

Născut în Jamaica, Dwayne a emigrat în Marea Britanie la vârsta de șase ani. Anii săi de formare au fost învăluiți într-o lume a bandelor de stradă din interiorul Londrei. Cu toate acestea, după o încercare de ucidere a sa, a decis să-și schimbe viața pentru totdeauna și să evadeze în natură. Așadar, a început provocările în sălbăticie: mersul pe jos peste 640 de kilometri până la Polul Nord magnetic. Dwayne este al doilea om de culoare și primul bărbat de culoare din Marea Britanie care a ajuns vreodată la Pol, după Matthew Henson, în 1909.

El a subminat percepția stereotipă a ceea ce ar putea realiza un tânăr negru londonez și e determinat să inspire alți tineri să-i calce pe urme. Dwayne a co-fondat Fundația #WeTwo și, în 2022, a condus călătoria inaugurală cu un grup de tineri în Antarctica. Fundația #WeTwo a fost înființată pentru a îndruma și a da putere tinerilor defavorizați din medii dezavantajate, oferind experiențe care le schimbă viața, cum ar fi expediții atât în străinătate, cât și în țara lor de origine, pentru a arăta că, indiferent de unde provin, își pot atinge obiectivele.

Ozana: Ți-am urmărit expedițiile în Kyrgyzstan, Gabon și Oman și vreau să te întreb care a fost lucrul care te-a inspirat să începi aceste expediții periculoase?

Dwayne Fields: Ozana, ca majoritatea oamenilor, când ești copil, iubești totul. Iubești să stai în aer liber. Îți place să ridici lemne și pietre și să cercetezi insecte. Pe măsură ce am înaintat în vârstă, am renunțat la toate acestea pentru că nu mai era cool, nu-i așa?

Și eu nu am fost niciodată fericit să renunț la lucrurile astea. Așa că s-a întâmplat un incident în care cineva a tras cu o armă asupra mea și m-a făcut să reflectez mult asupra vieții mele. Așa am decis să mă întorc la prima mea dragoste. Am vrut să mă întorc la a fi eu însumi și am decis să urmez o viață în aer liber, cățărându-mă pe munți aici, în Marea Britanie, făcând lucruri în păduri și în natură, în general.

Aceste lucruri m-au condus într-un loc în care mi-am dat seama că chemarea mea este să trăiesc în natură. Vreau să fac mai multă explorare. Vreau să vizitez locuri pe care nu le-am mai văzut până acum și oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată. Asta m-a condus pe această cale. Și, de asemenea, am vrut să o fac astfel încât oamenii să se uite la explorările mele și să se gândească, că, de fapt, asta e destul de grozav și că ar vrea să o facă și ei.

Ozana: Care a fost cel mai periculos moment din expedițiile tale? Ai crezut, la un moment dat, că vei muri literalmente?

Dwayne Fields: Da, sunt câteva momente care-mi vin în minte. Spre exemplu, în episodul din Oman, eram pe o barcă cu motor, mergeam de-a lungul coastei și i-am tot repetat șoferului “Uite, putem merge pe uscat aici?”. El tot spunea că nu, dar nu-mi zicea de ce.

Până la urmă, m-am săturat, am legat un șnur de rucsacul meu, am legat acest șnur de mine și am aruncat rucsacul din barcă. Și am sărit din barcă. Și a fost bine în primele secunde. Apoi, cordonul meu a început să-mi înfășoare picioarele și nu am mai putut să înot. Eram, la 150 de metri de pământ. Atunci m-am gândit cu adevărat, că aș putea să mă înec. Din fericire, am ajuns la pământ cu greu, dar tremuram tot.

De asemenea, au fost momente în Gabon în care a devenit foarte real pentru mine că mă aflam într-un loc foarte periculos. Erau șerpi veninoși peste tot. Eram într-o peștera din junglă și am dat peste o viperă cu corn chiar la un metru de mine.

Mai mult, au mai fost momente în Kyrgyzstan. Era jalnic de frig, absolut groaznic de frig. Mergeam de-a lungul unei creste, am călcat câteva pietre, au căzut și a început o mini alunecare de teren. Am crezut cu adevărat că, în acel moment, jumătate din acel munte este pe cale să se prăbușească.

Ozana: Ce expediție ți-a plăcut cel mai mult și care este momentul tău de care ești cel mai mândru?

Dwayne Fields: Asta e o întrebare nedreaptă (n.r. râde)! Fiecare expediție este specială pentru mine. Spre exemplu, un moment care m-a remarcat cu adevărat a fost în jungla din Gabon. Auzeam voci de la distanță și strig, scot un strigăt și ei scot sunete înapoi. Și, pe măsură ce m-am apropiat de comunitatea de acolo, din sat, de oamenii primitivi de acolo, ei s-au adunat în jurul meu și s-au uitat la mine, așteptând să spun ceva sau să mă explic.

Așa că am încercat să vorbesc cea mai proastă franceză cu ei. Și cred că am ajuns să spun că mă numesc “foame” sau “pește” (n.r. râde). Dar iubesc acel moment, pentru că au fost atât de calzi, primitori și răbdători cu mine. M-au luat, când și-au dat seama că mi-e foame, și m-au dus la râu – acolo mi-au arătat cum să prind niște pește. Apoi, am gătit împreună peștele pe care l-am prins și am mâncat toți. Acesta este un moment memorabil.

Ozana: Ai vreun fel de curs montan? Ce pregătire ai?

Dwayne Fields: Da, sunt un lider montan din Marea Britanie. Așa că sunt calificat să pot duce alți oameni în munți, în Marea Britanie. Asta e calificarea mea.

Știu că fiecare persoană pe care o cunosc în lumea alpinismului este un alpinist mai bun decât mine, dar îmi place să fac asta. Petrec mult timp pe dealuri și pe munți, peste tot în lume, în Alpi, oriunde pot.

Ozana: Ți-a spus cineva vreodată că nu vei reuși? Ce te face să mergi mai departe, dacă ai vreodată sentimentul să renunți?

Dwayne Fields: Ei bine, uite, auzeam tot timpul oameni spunându-mi asta în trecut, mai ales când am început să fac asemenea expediții. Îmi spuneau că nu pot face asta, că nu voi reuși pentru că oamenii de culoare nu fac asta.

“Ești jamaican. Noi nu facem asta” – acestea sunt cuvintele pe care le-am mai auzit. Lucru care, în prezent, se întâmplă mai puțin, pentru că am demonstrat atât de multe.

Desigur, e greu, dar unul dintre lucrurile la care mă gândesc atunci când îmi vine să renunț este motivul pentru care am început. De fiecare dată când obosesc, mă gândesc că cele mai multe eșecuri în viață pleacă de la oamenii care renunță fără să știe cât de aproape sunt de succes.

Ozana: Care este cea mai importantă abilitate pentru supraviețuirea în sălbăticie?

Dwayne Fields: A fi deschis la minte și a fi capabil să râzi la sfârșitul fiecărei zile. Dacă poți găsi ceva de care să râzi la sfârșitul zilei, când ești înghețat de frig sau însetat și înfometat, ești pe drumul cel bun. Dacă poți să te uiți în urmă peste zi, să reflectezi și să găsești ceva amuzant, ceva vesel, ceva ce ai învățat, ceva pozitiv, cred că acesta este principalul lucru. Asta te va duce mai departe, în ziua următoare.

Ozana: Spune-mi trei elemente care sunt mereu în rucsacul tău, în expedițiile tale.

Dwayne Fields: Doamne, trei articole (n.r. râde)!. Șosete uscate, un cuțit foarte ascuțit și o atitudine pozitivă. Sună atât de clișeic, dar e ceva ce ar trebui să aduci mereu cu tine.

Ozana: Unde ai de gând să mergi în viitor? Poate o provocare mai mare… Și ai de gând să aduci alți oameni cu tine în expedițiile tale?

Dwayne Fields: Chiar acum iau tineri în expediții, în toată lumea. Cu doar opt săptămâni în urmă, am avut un grup de tineri pe care i-am dus din Marea Britanie în Antarctica.

Întreaga lume este această minge frumoasă și albastră și avem atât de multe de văzut și de făcut. Vreau să văd și să le fac pe toate! Vreau să călătoresc prin toată America de Sud – am avut norocul să vizitez diferite țări din America de Sud. Vreau să văd tot ce n-am văzut până acum. Vreau să merg în America de Nord, Canada, în alte locuri din Europa, în toată Africa. Vreau să văd lumea întreagă, Ozana! Vreau să văd deșertul Gobi. Vreau să văd Sahara. Vreau să intru în jungle, vreau să văd totul.

Răspunsul la această întrebare ar putea continua la nesfârșit (n.r. râde)!

Ozana: Poți să-mi vorbești puțin despre aspectul din culise al show-ului 7 toughest days? Ai o echipă grozavă, cum vă planificați rutele, traseele, de exemplu?

Dwayne Fields: Deci, lucrul grozav la acest show este, așa cum ai spus, că avem una dintre cele mai bune echipe din lume. Echipa mea chiar este una dintre cele mai bune din lume, cu specialiști.

Acum, modul în care planificăm episoadele, este să ne uităm la aceste locuri extreme și să spunem, ei bine, ce călătorie am putea face în șapte zile? Cum ar arăta? Ar putea fi o călătorie de la mare la un deșert interior precum Usur și Oman? Cercetăm diferitele obstacole, de-a lungul drumului, și alegem obiectivele pe cele pe care le-am putea face în mod realist în acea perioadă de timp.

Desigur, luăm în considerare implicațiile de siguranță. Este ceva ce am putea face și care nu este atât de periculos încât să-ți pună viața în pericol? Pentru că este vorba despre un show de entertainment. Este vorba despre un interval de timp. Este vorba despre o călătorie cronologică. Este vorba despre a arăta despre ce este acest loc, cum este, câteva dintre provocări.

Nu este vorba despre a pune viața mea sau a oricărui membru al echipajului în pericol. Deci așa planificăm. Vorbim cu echipele de siguranță și discutăm cu cercetătorii despre ce este acolo și ce am putea experimenta și ce am putea prezenta publicului.

Ozana: Mulți oameni cred că aceste show-uri de supraviețuire nu sunt reale, că sunt regizate. Cum comentezi asta?

Dwayne Fields: Îi provoc pe oricare dintre acești oameni să facă unul dintre traseele mele! Să supraviețuiască o săptămână în deșert, în junglă sau în munți, când e ger.

Desigur, există un anumit nivel de producție care trebuie făcut, pentru că altfel nu ar funcționa. Dar atunci când întâlnim o provocare, sincer, sunt implicat cu tot ceea ce știu și experimentez și accept provocarea. Când pescuiam în mijlocul Omanului, acela eram eu când îmi aplicam abilitățile piscicole. Nu le-am învățat la școală. Nu le-am învățat la un curs. Acela sunt eu, aplic abilitățile pe care le-am învățat de-a lungul vieții.

Aș fi putut face asta când aveam șase ani, zece ani, 20 de ani. Acestea sunt lucruri autentice pe care le-am învățat și le-am experimentat și pe care le aplic în călătoriile mele.

Când mă vezi în Gabon, urcându-mă în copacul acela și optând să dorm în copac, nu merge prea bine. Și acesta este lucrul grozav la asta. Vă arătăm lucrurile care nu funcționează prea bine, precum și lucrurile care funcționează. De asemenea, când înot în ocean și merge prost, arăt că merge prost. Nu pot să mă prefac cu așa ceva.

Ozana: Ai un model de urmat din emisiunile TV de profil?

Dwayne Fields: Am multe modele de urmat. Mă uit la oameni precum Ben Fogle, Bear Grylls. Sunt atât de mulți oameni pe care îi pot numi la care m-am uitat și de la care am învățat.