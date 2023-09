INTERVIU Cum este percepută tăcerea în tehnologie. După ce a lucrat la Google, Lauren Celenza vine în România pentru a ne învăța să ascultăm în lumea haotică modernă

Lauren Celenza din USA este designer, scriitoare, researcher și tech consultant. A lucrat ca Design Lead pentru Google. Lauren va participa anul acesta la Unfinished Festival, iar redacția Playtech a discutat cu aceasta despre cum aplică tehnologia în business, despre cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat, despre insight-urile avute în munca ei de cercetare, dar și despre ce înseamnă liniștea în domeniul în care lucrează, „Silence” fiind tema ediției Unfinished Festival de anul acesta.

Playtech: Cum aplici tehnologia în business?

Lauren: În calitate de designer, sarcina mea principală este să fac o punte între tehnologie și lume și sper să creez o experiență benefică pentru oameni, care le permite să acceseze sau să experimenteze ceva ce nu puteau face înainte. Aplicarea tehnologiei în business a făcut mereu referire la rezolvarea problemelor, dar cred că acum, mai mult decât înainte, devenim conștienți că soluțiile tehnologice pot crea și probleme, care se pot întoarce rapid împotriva unui business. Încrederea este greu de câștigat și ușor de pierdut. Acesta este motivul pentru care, în afaceri, este important să cercetezi bine înainte de a defini o problemă sau de a lansa o soluție pentru mase.

Playtech: Cum ar trebui să manifeste mai multă responsabilitate marile companii de tehnologie și ce putem face noi ceilalți pentru a ne asigura că sunt transparente, responsabile și etice?

Lauren: Primul pas este să ne informăm cât de mult despre cele mai recente politici referitoare la „big tech” și inteligența artificială. Să studiem legile antitrust din întreaga lume, să ascultăm ce au de spus și ce trăiesc populațiile vulnerabile. Apoi, să susținem public, fie pe rețelele sociale, fie prin vot, la conferințe, primării, în comunitatea noastră sau la locul de muncă, propuneri de politici care ar putea permite o societate mai transparentă, mai responsabilă și mai etică. Marile firme de tehnologie nu au mijloace prin care să fie trase la răspundere, așa că va fi nevoie de politici și reglementări clare pentru a consolida responsabilitatea acestora. Am văzut asta în trecut, prin măsuri ca GDPR-ul, legea Uniunii Europene care reglementează modul în care datele personale pot fi utilizate, procesate și stocate – și sper ca noile politici și reglementări să poată funcționa în viitor.

Playtech: Care au fost cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat în carieră până acum și cum le depășești?

Lauren: Cea mai mare provocare pe care am avut-o – și pe care încă o am – este să-mi gestionez anxietatea. Sunt foarte conștientă de faptul că lucrez într-un domeniu foarte volatil, încă dominat în mare parte de bărbați, cu oameni care provin adesea dintr-un mediu mai înstărit decât mine. Există o mulțime de obstacole printre care trebuie să navighez, dar de-a lungul timpului, am învățat să-mi gestionez mai bine anxietatea și să am mai mult curaj în a mă exprima sau să rămân fermă când nu sunt de acord cu ceva. Sunt recunoscătoare oamenilor cu care am lucrat și care au fost buni cu mine și mi-au încurajat munca, pentru că asta a contribuit mult la încrederea în mine. Îmi place să fac și eu același lucru cu ceilalți.

Playtech: Care sunt perspectivele dobândite în activitatea ta de cercetare?

Lauren: În calitate de creatori de soluții tehnologie, studiul asupra utilizatorilor/clienților este unul dintre cele mai puternice, dar subestimate instrumente din arsenalul nostru. Cu cât o echipă interdisciplinară se reunește ca să învețe, să asculte și să se afunde în lumea oamenilor pe care îi deservește, cu atât va avea mai mult succes în atingerea obiectivelor de business și de produs. Ne uităm la același ecran, la aceeași problemă sau interfață toată ziua, așa că e nevoie de o perspectivă fresh. Research-ul poate, de asemenea, să clarifice și să dezambiguizeze, făcând, în cele din urmă, o organizație haotică să devină mai eficientă. Și reconectează oamenii cu obiectivul muncii lor, ceea ce poate duce la un nivel mai scăzut al burnout-ului sau al lipsei de implicare. Am lucrat în multe industrii, contexte și culturi de-a lungul carierei mele și pot spune cu tărie că acesta a fost cel mai interesant insight pe care l-am învățat. Faceți în așa fel încât research-ul să devină o prioritate pentru echipă și nu veți regreta.

Playtech: Cât de important este să ne pese de mediul înconjurător atunci când creăm noi tehnologii?

Lauren: Oamenilor nu le va păsa să folosească produse sau servicii cărora nu le pasă de ei sau de mediul lor. De asemenea, nu vor vrea să folosească produse de la companii care nu au grijă de mediu. Având în vedere multitudinea de instrumente și servicii disponibile, este ușor pentru un client să recurgă la concurență, dacă își dă seama de aceste lucruri. Cred că există două direcții la care companiile pot apela pentru a se concentra pe asta: prima se întoarce la puterea cercetării și la găsirea unor modalități de integrare în mediul utilizatorului sau al clientului deservit – sunt atât de multe de învățat doar în urma observării modului în care acesta se raportează la tehnologie de-a lungul unei zile. A doua direcție este să fim conștienți de protejarea mediului înconjurător în deciziile de zi cu zi, atât în afaceri, cât și în crearea de noi produse. Asta poate să însemne încurajarea sau stimularea clienților să facă alegeri conștiente și eco-friendly în privința produsului sau, pentru companie, ar putea însemna renunțarea la transport pentru angajați, permițând lucrul remote, la distanță.

Playtech: Ce înseamnă tăcerea în domeniul în care lucrezi?

Lauren: Într-o lume suprastimulată, suprasolicitată și suprainfluențată, tăcerea poate fi o tehnică de design eficientă pentru a crea spațiul necesar concentrării, alegerilor și deciziilor. Tăcerea în design poate lua mai multe forme. În lumea digitală, tăcerea apare atunci când un layout are spații mari și există un sistem vizual coeziv, permițând cititorului să consume informațiile în liniște și eficient, înainte de a lua o decizie. Tăcerea apare, de asemenea, atunci când o interfață oferă opțiuni flexibile pentru ca oamenii să ia propriile decizii în funcție de situația în care se află, în loc de algoritmi, notificări de tip „push”, reclame sau chiar influenceri care să decidă pentru ei. În această tăcere ne putem conecta la intuiția, valorile și gândirea critică precum la niște ghiduri pentru deciziile noastre. Și acest lucru poate face un produs sau un serviciu să fie memorabil și căutat, mai ales în mijlocul zgomotului.

Playtech: Care vor fi subiectele pe care le vei aborda la Unfinished Festival?

Lauren: În trecut, arta, designul, tehnologia și democrația erau văzute ca entități separate, dar, de fapt, toate sunt interconectate. Sunt încântată să conectez punctele dintre ele pe parcursul interviurilor mele cu speakerii incredibili de la ediția Unfinished de anul acesta. Conectând toate aceste teme, sper că vom conștientiza mai bine ce este posibil atunci când atâtea lucruri despre viață par a fi imposibile.

Playtech: În ce proiecte sau activități noi ești implicată în aceste zile?

Lauren: În ultimul timp, am realizat interviuri video și editoriale cu oameni interesanți din întreaga lume (artiști, scriitori, profesori, părinți, antreprenori etc), ca să aflu mai multe despre relația lor cu tehnologia și despre așteptările pe care le au. Ne dorim să existe o atmosferă bazată mai mult pe dialog, care să ajungă la speranțele, fricile, bucuriile și vulnerabilitățile noastre și să-i ajutăm pe alții să se simtă mai puțin singuri în această lume haotică.

Playtech: Ce planuri de viitor ai?

Lauren: Cine știe ce ne rezervă viitorul, în aceste vremuri… Este greu să planifici ceva, iar să lucrezi în tehnologie vine cu multă volatilitate. Poți câștiga – sau pierde – un loc de muncă în orice moment. Tot ce pot face este să am așteptări realiste și să continui să merg înainte cu intenția clară de a crea o economie mai echitabilă și mai incluzivă prin design, alături de oameni buni.