Informația dimineții pentru românii născuți după 1968, ce se întâmplă cu pensiile ”decrețeilor”: care sunt problemele

În ultimele luni, au apărut tot mai multe speculații despre problemele pe care le vor întâmpina românii în a primi pensia în următoarele decenii, având în vedere migrația accelerată în occident, dar și natalitatea negativă din România.

Într-o poziție semnificativ mai dificilă se află românii născuți după 1968, supranumiți decrețeii. Ca referință, din acel an, când președintele Nicolae Ceaușescu a semnat decretul prin care a interzis avortul în România, natalitatea a explodat, iar în practică, același lucru se va întâmpla și cu numărul pensionarilor peste câțiva ani. Având în vedere îngrijorarea acelor români legată de problemele cu pensia în viitor, ministrul Muncii și Solidarității Sociale a venit cu mai multe mențiuni importante, inclusiv legate de termenul decreței.

Ce se întâmplă cu pensiile decrețeilor din România

În primul rând, Marius Budăi are o mare problemă cu conotația negativă a cuvântului decrețel. ”Aici, eu am o problemă foarte mare și tot m-am abținut și uitați că acum la dumneavoastră nu o să mă mai abțin și am să fac apel pentru toată lumea să nu-i mai numim”, a precizat ministrul Muncii. ”Nu mai folosim formule șablon. Acela este un copil care s-a născut din dragostea părinților lui. Nu este un decrețel, nu este un nedorit, nu este nimic. Este un copil care s-a născut din dragostea părinților lui. Eu vreau să punem punct în România acestor etichetări, care n-au niciun nicio legătură cu realitatea. Eu nu cred că vreun copil din lume ar vrea să știe că el, la rândul lui, când a fost copil, a fost nedorit. Nu, este un copil care a fost dorit și a fost născut din dragostea părinților lui”, a adăugat Budăi.

Vizavi de problemele legate de pensia respectivilor români, ministrul Muncii a afirmat că nu ar fi prima dată când numărul muncitorilor va fi sub cel al pensionarilor, iar soluții există, chiar dacă nu vin de la economiștii fatidici care și-au făcut un obicei din a prezenta scenarii catastrofale.

„Au mai fost cazuri în România când au fost pensionari mai mulți în plată decât salariați și n-a fost nicio problemă. Facem tot felul și văd tot felul de analiști care fac tot felul de analize și vin cu tot felul de fatalisme și, gata, se închide România, se închide țara, dar eu cred că cetățenii de rând ai acestei țări se așteaptă de la acești mari analiști economici, și nu o spun cu niciun fel de ironie, să vină și cu soluții”, spune ministrul Muncii.

În practică, după cum a atras atenția șeful Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, nimic nu este mai ușor decât să fii pesimist vizavi de ce se va întâmpla peste 20, 30 sau 50 de ani, având în vedere că nu te va putea verifica nimeni.