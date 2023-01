Informația momentului pentru românii cu pensii mai mici de 1500 de lei și cei cu salariul minim pe economie: banii intră direct pe card

Într-o perioadă în care foarte mulți români se confruntă cu o criză acută financiară, rate explodate și inflație galopantă, autoritățile de la București au pregătit mai multe mecanisme pentru a le întinde o mână de ajutor celor vulnerabilit, de la pensionari la angajați cu salariul minim pe economie.

Pentru 2023, s-au anunțat o serie stufoasă de programe guvernamentale menite să scoate românii din criză. În contextul în care semnele unui dezastru economic foarte similar cu cel din 2008 se văd cu ochiul liber, au fost anunțate vouchere sociale, vouchere de energie, dar și ajutoare în bani pentru cei care nu se descurcă foarte bine în a-și asigura un trai decent din pensie sau salariu. Pentru toți cei vulnerabili, ministrul Muncii și Solidarității Sociale a venit cu câteva mențiuni importante.

Ce se întâmplă cu ajutoarele de la stat, vouchere sociale, tichetele de masă de la stat

„12,5% este o creștere a valorii punctului de pensie care de la 1.586 de lei a crescut la valoarea de 1.785 de lei. Depășim, cu această creștere acel ultravehiculat 40%. Sunt măsuri care vor intra etapizat. Asta este deja în vigoare, chiar din data de 19 decembrie aceste cupoane de pensie aferente lunii ianuarie au fost tipărite deja cu noul cuantum al punctului de pensie și cu noul cuantum al pensiei.

Pentru cei cu valoarea veniturilor până în 3.000 de lei pe categorii de venituri, au înscrisă pe cupon și suma măsurii de sprijin, măsură decisă de coaliția politică care susține Guvernul și odată cu plata pensiei, fie că încasează în cont bancar, prin card, sau cu poștașul acasă, odată cu pensia. Cei care se încadrează în pragul de valori menționat vor primi și sumele de bani aferente primei tranșe semestriale din măsurile de sprijin. Deja se plătesc. S-a început plata din 4 ianuarie”, a declarat Marius Budăi în această săptămână.

„Aici vine noutatea, avem trei praguri de venituri. Pentru cetățeni cu venituri până la 1.500 de lei, pentru cetățeni cu venituri între 1501- 2000 de lei noutatea în acest an a venit că s-a decis în coaliție și am la concluzia că spre deosebire de anul 2020 să venim în plus cu încă o măsură și să urcăm pragul de venit până la care se alocă măsura de sprijin până la 3.000 de lei, este prima majorare.

Este o măsură a nevoii și este o măsură chiar a sărăciei putem spune, dar poate așa înțelegem de ce PSD și Budăi, la un moment dat, strigau că pensiile în România sunt foarte mici și nu înțelegem de ce pensiile în România trebuie să rămână mici până în 2070 cu acel procent nedrept din PNRR față de cetățenii români. Procentul din PNRR este discutabil. Rămânem în discuția politică. Avem anumite concluzii, le păstrăm pentru final, lucrurile se îndreaptă pe o direcție bună”, a continuat oficialul pentru Antena 3.