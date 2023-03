Inflația din România nu dă semne de îmblânzire: cu cât s-au scumpit alimentele, a scăzut puterea de cumpărare a românilor

De mai bine de un an, românii se confruntă cu scumpiri masive pe toate planurile, de la alimente de bază și până la servicii. Nu ajută nici explozia prețului la energie, la utilități. Dincolo de criza energetică provocată de războiul din Ucraina, inflația galopantă de pe meleaguri mioritice a fost principalul responsabil pentru scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor.

În timp ce autoritățile de la București au aruncat cu bani în populație, majorări de pensii, vouchere sociale, creșterea salariului minim pe economie, niciuna dintre aceste măsuri nu a facilitatea acoperirea ratei inflației. Practic, nicio majorare sau ban în plus nu s-a apropiat de rata oficială a inflației măsurată în România. Mai mult decât atât, în același timp, prețurile la alimente au crescut cu mult peste rata inflației, iar tendința pare să se mențină și în 2023.

Scumpirile din România, la ordinea zilei

Institutul Național de Statistică a publicat cel mai recent studiu referitor la rata anuală a inflației, iar veștile nu sunt deloc bune, mai ales că ni se atrage atenția și asupra scumpirilor la alimente. Ca referință, din februarie 2022 până în februarie 2023, rata anuală a inflației a ajuns la 15,5%. În același timp, prețurile pentru mărfurile alimentare au crescut cu 22%, conform INS. Zahărul, untul, gazele, margarina, cartofii, ouăle, brânza și laptele sunt produsele care s-au scumpit cel mai tare luna trecută, se arată în aceeași analiză.

În condiții ideale, conform experților, rata anuală a inflației ar trebui să se diminueze până la o valoare de sub 10% începând cu trimestrul trei al acestui an. Până în decembrie 2023, dacă totul merge bine, deși prognozele realiste nu sunt cele mai optimiste, s-ar putea chiar să ajungem la o inflație de 7%. Anterior, se anticipase o cifră de 11,2% de către BNR, urmând ca scăderile semnificative să se oprească brusc abia în a doua jumătate a anului viitor. În orice caz, conform discuțiilor Consiliului de Administrarea al BNR, pentru o inflație minimă de 4,2% mai avem avem de așteptat peste un an.