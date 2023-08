Industria IT din România, cea mai nouă victimă a guvernului Ciolacu: ce înseamnă eliminarea facilităților fiscale “în lumea reală” EXCLUSIV

Sectorul IT este vizat de măsurile fiscale pe care guvernul vrea să le ia pentru a reduce deficitul bugetar, iar angajații din sistem spun că eliminarea facilităților fiscale ar avea o serie de consecințe în domeniu. „Industria IT a crescut cumva pe facilitățile astea. Este o măsură bruscă”, a declarat un angajat din IT contactat de Playtech.ro. Între timp o reacție a venit și din partea Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii care atenționează că astfel de măsuri ar putea pune o frână în sectorul digital.

Industria IT, lovită de măsurile Guvernului

Potrivit unui studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, în februarie 2023, aproximativ 104.000 de angajați din IT sunt scutiți în România de la plata impozitului pe venit. Aici, trebuie subliniat că nu toți cei care lucrează în acest domeniu au parte de scutiri.

„Dintre cei peste 203.000 de specialiști TIC (în toate companiile, inclusiv cele cu activitate secundară în sector), numărul total de angajați beneficiari de scutire la plata impozitului pe venit, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator, este de cca. 104.000, respectiv un procent de 51%”, potrivit studiului publicat de ANIS. „Nu toată lumea beneficiază de reducerile astea fiscale, trebuie să îndeplinești niște criterii să ai facultate 5 ani, (facultate plus master) să fii absolvent de anumite secții. Trebuie să fii încadrat inginer cumva”, a precizat un angajat din domeniul IT pentru Playtech.ro.

Potrivit unui draft care circulă de câteva zile în spațiul public, cei din domeniul IT ar urma să rămână fără facilitățile fiscale. În document se stipulează că cei cu venituri de sub 10.000 de lei sunt scutiți, însă cei cu peste 10.000 de lei venituri sunt vizați de măsura guvernului.

„Marea majoritate a oamenilor din IT sunt obișnuiți cu această reducere de 10%. Eu când m-am angajat în 2007 era această chestiune. Marea majoritate a celor care au început să lucreze în domeniu când am început și eu au salarii de peste 10.000 de lei și ne impactează pe toți” , a mai explicat un alt IT-ist care lucrează în domeniul de peste 15 ani pentru Playtech.ro.

Ce vrea guvernul de la industria IT

PSD și PNL au căzut de acord asupra introducerii impozitului pe venit peste suma de 10.000 de lei, care rămâne plafon neimpozabil. Impozitul de 10% ar fi plătit doar pentru diferența de peste 10.000 de lei.

Trebuie menționat că deși au anumite facilități fiscale, cei din „industria de software și servicii IT aduce la bugetul de stat venituri din contribuții și taxe de cca. 1,3 – 1,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că angajații SW & IT beneficiari de scutire aduc de cca. 2 ori mai multe contribuții la bugetul de stat, comparativ cu media la nivelul economiei naționale”, se mai precizează în studiul realizat de ANIS.

Concret, un angajat în IT contribuie la bugetul de stat dublu față de medie. De asemenea, conform raportului ANIS, la fiecare 1 EUR pe care statul nu îl încasează din impozitul pe venit, salariatul din industria SW & IT cheltuie 46 EUR în economie.

„Există două variante ori îți compensează firma cei 10%, ceea ce foarte greu se face chestia asta, în sistemul privat măririle sunt de 3, respectiv 6%, însă 10% este mult, este o mărire foarte mare și ca să ți-o acopere firma. Și a doua variantă este nimeni nu face nimic și îți scade salariul undeva cu 6- 10%”, a mai spus unul dintre angajații din IT contactați de Playtech.ro.

Nici it-iști care vor să-și facă PFA nu mai ies în câștig.

Reacția patronatului din industria IT

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) critică într-un comunicat de presă intenția coaliției PSD-PNL de a elimina parțial facilitățile fiscale pentru IT-iști.

„Noile măsuri propuse de actualul Guvern pun o frână fără precedent procesului de transformare a României într-un hub regional de inovare și transformare digitală, cu repercusiuni pe termen lung și foarte lung, mai ales în lipsa altor măsuri de susținere a dezvoltării acestei industrii strategice și constituie o eroare de politică economică și un mare pas înapoi în dezvoltarea economică a României”, afirmă Mihai Matei, Președintele ANIS.

În prezent, România are a treia cea mai mare bază de specialiști din CEE și o creștere de 1,2 ori mai mare față de regiune.

Asociația arată că măsurile fiscale, cu aplicabilitate într-un termen extrem de scurt – septembrie 2023, nu vor putea fi absorbite atât de repede în strategiile companiilor IT active în România și vor avea impact puternic negativ în special asupra organizațiilor locale din centre urbane precum Cluj Napoca, Timișoara, Iași, alături de București.