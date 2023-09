Indienii își trimit rover-ul lunar la culcare. Ce s-a întâmplat cu Pragyan, cât succes are misiunea, de fapt

Roverul lunar Pragyan a fost trimis de Organizația Indiană de Cercetare Spațială (ISRO) pe suprafața Lunii împreună cu Vikram, iar acesta a reprezentat un eveniment de referință în istoria științifică a Indiei.

Perechea și-a îndeplinit misiunea principală, oferind perspective interesante, iar acum este timpul să petreacă noaptea împreună, pe Lună.

„Rover-ul își finalizează misiunile. Acum este parcat în siguranță și pus în modul de repaus”, a comunicat ISRO.

„În prezent, bateria este complet încărcată. Panoul solar este orientat să primească lumină la următorul răsărit, așteptat pe 22 septembrie 2023. Receptorul este ținut pornit”, a spus, de asemenea, agenția.

Acest lucru a fost întotdeauna parte din plan, deoarece misiunea științifică a lui Pragyan urma să se desfășoare într-o zi lunară sau 14 zile pământești. O zi lunară este aproximativ 29,5 zile Pământului, deci vorbim cam de 14 zile de soare și 14 zile de noapte, cu aproximație.

Pe timpul nopții, temperatura scade la -130°C, ceea ce poate deteriora instrumentele. Fără lumina soarelui, un rover folosește energia stocată în baterii și ar putea risca să se epuizeze înainte de a avea șansa de a se încărca din nou.

Cu toate acestea, ISRO l-a dotat bine pe Pragyan. Echipa ISRO a încărcat complet bateriile și și-a orientat panoul solar pentru a obține prima rază pe 22 septembrie.

„Sperăm la o reușită! Altfel, va rămâne acolo pentru totdeauna ca ambasador lunar al Indiei”, a scris ISRO pe X (fostul Twitter).

Agenția spațială a confirmat, de asemenea, că dispozitivul de aterizare Vikram a fost setat, la rândul său, să intre în modul de repaus.

Rămâne, desigur, de văzut dacă roverul lunar indian va reuși să se treazească, atunci când va fi cazul.

