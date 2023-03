În orice moment, pe eMAG sunt sute de mii de produse cu eticheta Super Preț, cât în patru hipermarketuri de 10.000 de metri pătrați

Peste 300.000 de produse din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace au eticheta Super Preț, la fel de multe cât ar găzdui patru hipermarketuri de 10.000 de metri pătrați. De la mobilier pentru casă și grădină până la produse pentru îngrijire personală sau jucării, eticheta Super Preț acoperă toate categoriile de produse de care au nevoie românii în fiecare săptămână. Peste 90% dintre ofertele cu eticheta Super Preț provin de la sellerii din Marketplace, care astfel au acces la un instrument cu ajutorul căruia își pot promova ofertele, în beneficiul clienților.

Preocuparea sporită a clienților de a ține în frâu cheltuielile casei într-o perioadă cu inflație și facturi mari îi determină să caute și să compare prețuri de la mai multe magazine, în funcție de care aleg produsul la prețul cel mai bun. Pe eMAG, prețul competitiv este marcat cu eticheta Super Preț. Această etichetă este afișată la peste 300.000 de produse din toate grupele de nevoi, provenind atât din oferta eMAG cât și a sellerilor din eMAG Marketplace.

Eticheta Super Preț este acordată pe baza unui algoritm automat de comparare a prețurilor prin care sunt scanate ofertele online de la mai mulți comercianți relevanți pentru fiecare categorie de produse, la fiecare 15 minute. Ofertele de pe platforma eMAG care sunt la un nivel competitiv raportat la ofertele scanate primesc astfel eticheta Super Preț. Pe măsură ce algoritmul învață, numărul de produse acoperite și viteza de actualizare a ofertelor cu eticheta Super Preț cresc și ele.

„Un an de inflație crescută și facturile mari au accentuat două tendințe de consum: clienții sunt tot mai atenți la prețuri și compară ofertele de la mai mulți comercianți înainte de a lua decizia de a cumpăra ceva. La eMAG punem la treabă tehnologia pe care am dezvoltat-o și le simplificăm experiența de cumpărare, ei nemaifiind nevoiți să mai alerge prin magazine în căutarea unui preț bun. Acest algoritm are capacitatea de a căuta cele mai mici prețuri pentru orice produs, din oricare categorie, din zeci de magazine pe care, după ce le compară foarte rapid, le marchează cu ajutorul etichetei Super Preț. Clienții noștri au la dispoziție în fiecare săptămână, în medie, de aproape patru mai ori multe produse cu oferte competitive decât pot găsi într-un hipermarket de 10.000 de metri pătrați,” a declarat Irina Pencea, Chief Marketing Officer eMAG.

Eticheta Super Preț reprezintă un instrument și pentru cei 36.000 de selleri care vând pe platforma eMAG.ro și care, în acest fel, au acces la informații relevante din piață și își pot promova ofertele competitive, în beneficiul clienților. Peste 90% dintre ofertele disponibile pe eMAG cu eticheta Super Preț provin de la sellerii din Marketplace.

De la mobilier pentru casă și gradină până la produse pentru îngrijire personală sau jucării, eticheta Super Preț acoperă toate categoriile de produse de care au nevoie romanii. Astfel, în medie, la nivelul unei luni, gama de oferte cu eticheta Super Preț pentru fiecare categorie numără zeci de mii de produse precum:

Mobilier – peste 82.500 de oferte

Produse pentru casă- aproape 70.000 de oferte

Cărți și produse media- peste 48.500 de oferte

Mobilier de grădină și piscine- peste 38.500 de oferte

Textile pentru casă- peste 21.300 de oferte

Jucării- peste 16.600 de oferte

Articole sanitare- Peste 14.800 de oferte

Produse de îngrijire și make up- peste 12.300 de oferte

Articole pentru copii – peste 8.600 de oferte

Articole de igienă – peste 8.000 de oferte

Despre eMAG

Companie românească fondată în anul 2001, eMAG este un pionier al pieţei de comerţ online din România, iar în 2022 a devenit cel mai valoros brand românesc şi prima companie de ecommerce care ocupă primul loc în clasamentul Brand Finance. De peste 20 de ani, compania investește constant în servicii digitale bazate pe tehnologii dezvoltate în România, care ajută clienții să economisească timp și bani, și a creat un ecosistem regional, exportând cu succes modelul local în Bulgaria și Ungaria. Cu o gamă tot mai mare de produse furnizate împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, abonamentul cu livrare gratuită Genius în 4 aplicații de comerț electronic (eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful), 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, deschiderea pachetului la livrare, servicii flexibile de plăți ca Buy now, pay later sau Slice it. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.