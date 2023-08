Impozitarea bacșișului nu a funcționat deloc pentru stat. Ce mărunțiș a încasat

Statul s-a confruntat cu un eșec total la fiscalizarea bacșișului. Deși ar vrea mai mulți bani la bugetul, statul nu e în stare să colecteze statele. În primul semestru al anului, statul a încasat de cinci ori mai puțin decât estima din impozitul pe bacșiș.

Mai exact, statul a colectat în primul semestru al anului mai puțin de 10 milioane de lei din impozitarea bacșișului, mult sub așteptări, având în vedere că estimările inițiale anunțau colectarea a 100 de milioane de lei până la finalul anului.

Românii au lăsat bacșiș, așa că nu asta ar fi problema, ci slaba colectare a dărilor.

„Cred ca primul lucru pe care trebuie sa il faca Guvernul este imbunatatirea colectarii, deci cresterea gradului de conformare al operatorilor economici.

Dupa ce se intampla acest lucru si suma colectata de Guvern este in media europeana, eu cred ca atunci in situatia in care bugetul nu este satisfacut atunci cred ca ar trebui sa se uite la povestea de taxe”, a declarat Daniel Mischie, director executiv City Grill.