Importul unor produse din Ucraina, în afară de cereale, oprit temporar în România. Anunțul ministrului Agriculturii

Importul unor produse din Ucraina, în afară de cereale, ar putea fi oprit temporar în România. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că va discuta despre această măsură cu omologul său ucrainean, într-o încercare de a-i ajuta pe fermierii și procesatorii români.

Ministrul Agriculturii vrea să limiteze importul unor produse alimentare cum ar fi carnea de pasăre, mierea de albine, făina de grâu sau mălaiul, în contextul în care consumul este acoperit din producția internă. Florin Barbu a precizat că urmează să discute cu ministrul ucrainean al Agriculturii despre această măsură.

„Vorbesc cu ministrul ucrainean, care a acceptat această schemă de interdicție pe 30 de zile. Schema propusă de Guvern a fost foarte bună. Ucraina este de acord ca pe o perioadă de 30 de zile să nu intre cerealele în România.

Voi pune în discuție, acolo unde România are anumite produse și are grad de autosuficiență de 100%, să încercăm să limităm accesul lor în România, pentru a ajuta fermierii și procesatorii români. Să vă dau un exemplu: pe carnea de pui, România are grad de autosuficiență de 100%. La fel pe miere, pe făină, mălai”, a spus Florin Barbu.